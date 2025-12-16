"Котяча" преміум ялинка в Дніпрі повеселила українців. Як вона виглядає на фото

Сумнівно, щоб ідея захистила новорічне дерево від пухнастиків

Пристрасть котів до новорічних ялинок давно стала приводом для безлічі смішних жартів. Але цього року маркетинг вийшов на новий рівень — у Дніпрі продають спеціальну "котячу" сосну.

Фото ялинки для власників котів, що продають на житловому масиві "Тополя", показали у Telegram-каналі "Дніпро Оперативний". Ствол дерева повністю голий знизу, приблизно на третину довжини. А зверху — пухнасті гілки.

У Дніпрі продають ялинку для власників котиків

Задум в тому, щоб кіт не міг дотягнутися до нижніх гілок новорічної красуні та стягнути з них іграшки та інші прикраси. Але коли висота зупиняла пухнастиків — коти, зазвичай, з легкістю стрибають на новорічне дерево.

Кіт на ялинці

Щоб зручніше було залазити, — іронізують у коментарях

Варто зазначити, що коштує дерево чимало. На ньому написано "Сосна котяча VIP", ціна — 2 100 гривень, і це ще по акції. Початкова вартість дерева, якщо вірити ціннику, була 3 999 гривень. Можливо, це жарт продавця для привернення уваги й ціна для реального покупця буде значно нижча.

Чому коти так люблять новорічні ялинки

Коти люблять все, що рухається, блищить і незвично пахне. Рухомі предмети що відбивають світло пробуджують у кішці мисливські інстинкти. А іграшки та інші прикраси чудово підходять для гри в "спіймай та впусти".

Раніше "Телеграф" детально розповідав, як захистити новорічну ялинку від котиків. План з шести пунктів убереже і домашнього улюбленця і нерви господаря.