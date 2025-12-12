Ялинка на площі світися, а вдома відключення? У ДТЕК розповіли чому так

Графіки, в першу чергу, залежать від атак на енергетику

Чимало українців цікавить питання, чому ж під час відключень світла ТРЦ чи міські ялинки світяться. Адже графіки стосуються усіх, окрім критичної інфраструктури.

Що треба знати:

Більшість ТЦ працюють на генераторах під час відключень

Графіки відключень залежать від інтенсивності російських атак на енергетику, а не роботи різдвяних ялинок тощо

Електропостачання інфраструктури в місті регламентує влада

Як зазначили в ДТЕК, саме міська влада подає до обленерго список критичних інфраструктур, які мають працювати під час планових відключень. В цей перелік можуть входити світлофори, медичні заклади та навіть мости.

"Що має світитись на вулицях, вирішує місцева влада, а не ДТЕК", — пояснюють енергетики.

Ба більше, до прикладу, в Києві головна ялинка на Софіївській площі світиться за рахунок меценатів. Вони організували її встановлення та ілюмінацію. Ялинка в Києві світиться не за рахунок бюджету міста чи додаткового навантаження на мережу, кажуть в ДТЕК. Саме тому подекуди можна побачити, що працюють світлофори, хоча в районі немає світла, чи якісь інші установи.

"Пам'ятайте, відключення – наслідок російських ударів по енергетиці, а не святкових вогнів чи роботи ТРЦ", — наголошують енергетики.

