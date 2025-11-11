Українка показала, як змінилась за три роки за кордоном і відкрила портал в "пекло" (фото)

Дівчина два роки працювала на заводі

Українська блогерка Юлія Сенич показала, як змінилась за три роки життя за кордоном і нарвалась на велику кількість хейту. Дівчина проживає в Німеччині і два роки працювала на заводі.

У своєму дописі у Facebook Юлія розповіла, що ментально наразі їй дуже важко, особливо після поїздки додому. За її словами, війна сильно вплинула на її сім'ю, однак наразі вона не може повернутись в Україну.

Дівчина показала два фото, як виглядала до початку повномасштабного вторгнення та зараз. За ці три роки вона два працювала на заводі в Німеччині, фасувала запчастини. Саме в Німеччини блогерка почала свій творчий шлях, вона розповідає людям про цікаві та прості рецепти страв. Однак, за її словами, навіть блог не допоміг втримати менталочку на місці.

Як дівчина змінилась за три роки життя за кордоном

Пост Юлії Сенич

Блогерка Юлія Сенич має понад 140 тис підписників

Окрім того, що дівчини ментально почуває себе не на своєму місці, її ще й спіткає сильне акне. На фото добре видно, наскільки сильно змінили блогерку 3 роки життя не вдома.

В коментарях чимало користувачів хейтили дівчину і через її скарги, і через те, що вона назвала Німеччину "Нікчемшиною". Досить багато людей написало, що "раз так погано — приїзди в Україну та живи у війні". Однак було й чимало людей, які підтримали Юлію, вони розповідали про свій досвід життя за кордоном та те, як самі змінились за цей час.

