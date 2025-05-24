"Буде гаплик". Поляк здивував ставленням до українців

В Польщі перебуває майже 1,5 млн українців

Українці настільки якісно та добре працюють у Польщі, що поляки вже починають перейматись, що ж буде коли вони поїдуть. Адже у більшості закладів є громадяни України, робота яких приємно дивує місцевих.

Про це розповів польський політолог Марек Сієрант в ефірі Вечір.LIVE. За його словами, саме через їх якісну роботу в Польщі до них дуже хороше ставлення.

"Якщо в Польщі чисто — це роблять українці. Якщо якісна будівля — збудували українці. Якщо хороше обслуговування — це українці", — каже Сієрант.

Він пояснює, вже кілька разів був свідком як українки старше 40-50 років вправно працюють у магазинах і не тільки. Ба більше, в Польщі дуже цінують українських бьюті-майстрів.

"Якщо українців не стане — буде гаплик. І багато людей про це кажуть […]. Поляки тої роботи не роблять. А якщо роблять — то на заході Європи, а не в Польщі", — додає Сієрант.

За його словами, Польща на власні очі побачила, що українці — працьовита нація. Вони виконують будь-яку роботу якісно: від прибирання кав'ярень до будівництва будинків.

Нагадаємо, що станом на початок 2025 року в Польщі перебуває приблизно 1,5–1,6 мільйона українських громадян. І з них 779 300 українців офіційно працевлаштовані.

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