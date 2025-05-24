"Буде гаплик". Поляк здивував ставленням до українців
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В Польщі перебуває майже 1,5 млн українців
Українці настільки якісно та добре працюють у Польщі, що поляки вже починають перейматись, що ж буде коли вони поїдуть. Адже у більшості закладів є громадяни України, робота яких приємно дивує місцевих.
Про це розповів польський політолог Марек Сієрант в ефірі Вечір.LIVE. За його словами, саме через їх якісну роботу в Польщі до них дуже хороше ставлення.
"Якщо в Польщі чисто — це роблять українці. Якщо якісна будівля — збудували українці. Якщо хороше обслуговування — це українці", — каже Сієрант.
Він пояснює, вже кілька разів був свідком як українки старше 40-50 років вправно працюють у магазинах і не тільки. Ба більше, в Польщі дуже цінують українських бьюті-майстрів.
"Якщо українців не стане — буде гаплик. І багато людей про це кажуть […]. Поляки тої роботи не роблять. А якщо роблять — то на заході Європи, а не в Польщі", — додає Сієрант.
За його словами, Польща на власні очі побачила, що українці — працьовита нація. Вони виконують будь-яку роботу якісно: від прибирання кав'ярень до будівництва будинків.
Нагадаємо, що станом на початок 2025 року в Польщі перебуває приблизно 1,5–1,6 мільйона українських громадян. І з них 779 300 українців офіційно працевлаштовані.
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