Скільки в Україні коштують дрова і де найдорожче

Вартість залежить від породи та якості

Зима в Україні означає не лише холод, а й витрати на опалення. Для тих, хто обігріває домівку дровами, актуальне питання – скільки коштує це паливо.

Що треба знати:

Якість деревини визначає ціну палива

Дубові дрова найпопулярніші на ринку

Найдорожчі дрова у центральних областях

"Телеграф" проаналізував ринок і виявив: ціни стартують майже від 900 гривень за кубометр (якщо рахувати з ПДВ). Але є регіони, де доведеться заплатити вчетверо більше.

В Україні є багато онлайн-майданчиків, де можна замовити дрова. Вартість залежить від породи дерева, чи порубана деревина на колоди та її якості.

Дрова без розпилювання на окремі бруси та з домішками тирси продають дешевше. Волога деревина також має нижчу ціну, але вона важча.

У середньому кубометр дров коштує від 900 до 4 000 гривень. Найчастіше продають дубові дрова та з плодових дерев, але є й інші породи.

Деякі продавці в оголошеннях зазначають, що товар має документи. Це важливо через ухвалений закон про обмеження кількості дров у приватних садибах.

Де дешевше

На заході та півночі країни дрова зазвичай коштують менше. Проте бувають винятки.

Ціни на дрова на OLX

Вартість у різних регіонах різна

Ціна залежить від якості дров

У центральних областях ціна може бути вищою. Там рідше використовують вугілля для опалення, тому попит на дрова більший.

Зауважимо, що українці можуть замовити дрова онлайн через магазин ДроваЄ або офлайн у відділеннях ДП "Ліси України". Річна норма на одного громадянина становить 15 кубометрів.

Ціни на дрова м'яколистих порід на складах ДП “Ліси України”

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чим краще топити котел — вугіллям чи дровами. Ми розповідали, у чому перевага кожного виду палива.