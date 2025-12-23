Наші бабусі розумілися на цьому: секрет з минулого допоможе не замерзнути під час блекауту

В Україні килими на підлозі знову у тренді

Цієї зими килими несподівано повертаються в моду — і причина не лише в естетиці. На тлі блекаутів та ризику відключення опалення через удари по енергетичній інфраструктурі дедалі більше українців згадують перевірений часом спосіб зберегти тепло в житлі — застелити підлогу килимом.

Наші бабусі та дідусі не випадково покривали килимами майже кожну кімнату. Вони добре знали: у сильні морози такий елемент інтер’єру допомагає утримувати тепло. "Телеграф" поцікавився у нейромережі Chat GPT, чому звичайний килим виявляється корисним саме під час відключень світла та тепла.

Чому килими знову стають необхідністю

Килими дійсно здатні помітно знизити тепловтрати як у квартирі, так і у приватному будинку. Тому сьогодні їх все частіше сприймають не просто як декор, а практичне рішення на холодний період.

Радянський килим на підлозі. Фото: колаж "Телеграфа"

Насамперед килим працює як додаткова теплоізоляція. Через підлогу може йти до 10-15% тепла, особливо якщо вона бетонна або не має підігріву. Щільний ворс або підкладка створюють повітряний прошарок, який уповільнює охолодження приміщення. Навіть без зміни температури повітря людина відчуває більший комфорт – ногам стає тепліше, а кімната здається затишною.

Килим у стилі СРСР у сучасному інтер’єрі. Фото: Згенеровано ШІ

Є й додатковий ефект: килими приглушують звуки, роблячи простір "м’якшим". Взимку це сприймається як приємний бонус. Під час блекаутів їхня роль зростає ще більше – застелена підлога, а іноді й стіни, як це робили раніше, дозволяють довше зберігати залишкове тепло, коли опалення чи електрика недоступні.

На що звернути увагу при виборі

Найбільш ефективні килими з вовни, джуту або акрилу із щільним ворсом. Мешканцям перших поверхів та квартир над підвалами різниця буде особливо помітна. Навіть невеликі килимки здатні допомогти, якщо розмістити їх у зонах, де холод відчувається найсильніше – біля ліжка, дивана чи робочого столу.

Нагадаємо, коли вдома відключають електроенергію, а опалення не працює – це може стати викликом. Але існують прості та ефективні способи зберегти тепло – без дорогих "розумних приладів".