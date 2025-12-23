Наши бабушки знали в этом толк: секрет из прошлого поможет не замерзнуть во время блэкаута

В Украине ковры на полу снова в тренде

Этой зимой ковры неожиданно возвращаются в моду — и причина не только в эстетике. На фоне блэкаутов и риска отключения отопления из-за ударов по энергетической инфраструктуре всё больше украинцев вспоминают проверенный временем способ сохранить тепло в жилье — застелить пол ковром.

Наши бабушки и дедушки не случайно покрывали коврами почти каждую комнату. Они хорошо знали: в сильные морозы такой элемент интерьера помогает удерживать тепло. "Телеграф" поинтересовался у нейросети Chat GPT, почему обычный ковер оказывается полезным именно во время отключений света и тепла.

Почему ковры снова становятся необходимостью

Ковры действительно способны заметно снизить теплопотери как в квартире, так и в частном доме. Поэтому сегодня их всё чаще воспринимают не просто как декор, а как практичное решение на холодный период.

Советский ковер на полу. Фото: коллаж "Телеграфа

Прежде всего ковер работает как дополнительная теплоизоляция. Через пол может уходить до 10–15% тепла, особенно если он бетонный или не имеет подогрева. Плотный ворс или подкладка создают воздушную прослойку, которая замедляет охлаждение помещения. Даже без изменения температуры воздуха человек ощущает больший комфорт — ногам становится теплее, а комната кажется уютнее.

Ковер в стиле СССР в современном интерьере. Фото: Сгенерировано ИИ

Есть и дополнительный эффект: ковры приглушают звуки, делая пространство более "мягким". Зимой это воспринимается как приятный бонус. Во время блэкаутов их роль возрастает ещё больше — застеленный пол, а иногда и стены, как это делали раньше, позволяют дольше сохранять остаточное тепло, когда отопление или электричество недоступны.

На что обратить внимание при выборе

Наиболее эффективны ковры из шерсти, джута или акрила с плотным ворсом. Жителям первых этажей и квартир над подвалами разница будет особенно заметна. Даже небольшие коврики способны помочь, если разместить их в зонах, где холод ощущается сильнее всего — возле кровати, дивана или рабочего стола.

Напомним, когда дома отключают электроэнергию, а отопление не работает – это может стать вызовом. Но существуют простые и эффективные способы сохранить тепло – без дорогих "умных приборов".