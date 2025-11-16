Холод у квартирі? Геніально прості рішення, як утеплитися, коли немає світла
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Вас врятують старі куртки
Коли вдома відключають електроенергію, а опалення не працює — це може стати викликом. Але існують прості та ефективні способи зберегти тепло — без дорогих "розумних" приладів.
Простими методами поділився користувач Reddit. Застосувати ці лайфхаки зможе кожен.
- Ізолюйте простір. Щільні ковдри або рушники, накинуті на дверні прорізи та вікна, допомагають утримувати тепло всередині. До слова, це також урядові поради для виживання під час блекаутів.
- Утепліть підлогу. Якщо на підлозі лежить матрац — підкладіть під нього килим, пару ковдр або навіть старі куртки. Це створить ізоляційний шар, який зменшить втрату тепла через холодну підлогу.
- Гаряча ванна кімната. Якщо у вас є невеличкий портативний обігрівач (на акумуляторі чи з альтернативним живленням), використайте його вранці, щоб прогріти ванну або туалет. Потім зайдіть туди, поки кімната ще тепла — вологе повітря прискорює відчуття тепла.
Використовуйте ваше тіло та ресурси акуратно. За відсутності централізованого опалення тіло — найнадійніше джерело тепла. Сконцентруйтеся на одному просторі, закрийте двері й вікна, утепліть щілини ковдрами або рушниками.
Раніше "Телеграф" розповідав, що зберегти тепло у домі можна, не витративши жодної копійки. Геніальним методом поділилася британка.