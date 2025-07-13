Як змусити смартфон працювати удвічі довше: дієві лайфхаки, коли немає світла

При відключеннях світла важливо економити заряд смартфона

Липень 2025 року в Україні став неймовірно спекотним, через що збільшилися витрати електроенергії. Хоча експерти поки не прогнозують проблем, "Укренерго" все ж вже закликає заощаджувати електрику в пікові години. Саме тому не завадить підготуватися на випадок нових блекаутів — зокрема, розібратися, як змусити телефон працювати довше без світла.

Є прості та дієві способи значно збільшити час роботи смартфона від одного заряду майже вдвічі – і "Телеграф" зібрав їх для вас.

Як збільшити час роботи смартфона: дієві методи

Одним з найефективніших методів економії заряду є регулювання яскравості екрана. Замість звичних 70-80% достатньо встановити яскравість на рівні 30-50%. Такий рівень не лише зберігає енергію, але й менше навантажує очі. Додатково можна активувати темну тему інтерфейсу. Ця функція особливо корисна для пристроїв з OLED-екранами, оскільки чорний колір у них не підсвічується, що суттєво зменшує споживання енергії.

Важливо також звернути увагу на бездротові з'єднання. Wi-Fi, Bluetooth та GPS краще вимикати, коли вони не використовуються. Постійний пошук мереж та пристроїв значно виснажує акумулятор. У місцях зі слабким сигналом мобільної мережі доцільно вмикати авіарежим. Це допоможе уникнути постійних спроб телефону знайти кращий сигнал, що також споживає багато енергії.

Фонові процеси – ще один важливий аспект, який впливає на тривалість роботи смартфона. Варто переглянути список встановлених додатків та вимкнути або видалити ті, які постійно працюють у фоновому режимі, але рідко використовуються. Це не лише збереже заряд, але й покращить загальну продуктивність пристрою.

Ще один спосіб продовжити час роботи смартфона – відмовитися від живих шпалер. Хоча вони й виглядають привабливо, але постійно навантажують процесор та споживають енергію. Натомість краще обрати статичне зображення. В ідеалі — темного кольору.

Використання режиму енергоощадження також може значно подовжити автономну роботу пристрою. Цей режим обмежує деякі функції смартфона, але дозволяє йому працювати довше в критичних ситуаціях.

Регулярне оновлення програмного забезпечення – ще один важливий крок. Розробники часто вносять зміни, які оптимізують роботу пристрою та покращують управління енергоспоживанням.

Варто також звернути увагу на налаштування синхронізації даних. Частоту автоматичного оновлення пошти, соціальних мереж та інших додатків можна зменшити, що дозволить заощадити енергію.

Раніше "Телеграф" також розповідав, у якому випадку потрібно перевірити акумулятор смартфона. Не завжди швидка розрядка свідчить про програми чи функції, які ви використовуєте.