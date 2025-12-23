В Україну йде "справжня" зима: коли чекати на похолодання

Українців попередили про похолодання

В Україні різко похолоднішає вже сьогодні ввечері. Холодний фронт накриє країну з другої половини дня 23 грудня та принесе сніг, мороз та ожеледицю на дорогах.

Синоптикиня Леся Пасічник у коментарі "Телеграфу" попередила про стрімке падіння температури. За одну добу термометри опустяться від плюсових значень до 6-8 градусів нижче нуля.

Різдво буде найхолоднішим

У ніч на 25 грудня температура опуститься до 8-13 градусів морозу. Це буде найхолодніша ніч за весь період похолодання.

Температура в Украъны 25 грудня

26 грудня стане трохи тепліше, але мороз все одно триматиметься. Вночі буде 6-11 градусів нижче нуля, а вдень 3-5 градусів морозу.

Так, буде дуже різке зниження температури. 25 грудня прогнозується без опадів, 26-го ще утримується досить холодна погода, пояснила Леся Пасічник.

Зміни у погоді з 23 по 27 грудня в Україні

Коли потеплішає

З 27 грудня морози почнуть відступати. Вночі термометри покажуть 2-7 градусів морозу, а вдень — від нуля до 5 градусів нижче нуля.

Сніг та мокрий сніг випадуть у другій половині дня 23 грудня і на початку ночі 24 грудня. Ще один сніг прогнозують перед Новим роком. Через опади та заморозки на дорогах утвориться ожеледиця.

Синоптикиня також каже, що можуть початися масштабніші вимкнення електроенергії через погодні умови.

Грудень став рекордно теплим

Цей грудень виявився надзвичайно теплим для зимового місяця. Опади випадали лише у вигляді мряки та невеликого дощу. Снігу практично не було, сніговий покрив не утворився навіть на півночі країни.

Я такого грудня вже давно і не пам'ятаю, щоб такий був дуже теплий майже весь місяць, сказала Леся Пасічник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Україну насувається арктичне повітря. Синоптик назвав найморозніші дні напередодні Нового року.