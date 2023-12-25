З Різдвом Христовим! Милі привітання у картинках, листівках та віршах

Привітайте своїх рідних та близьких з Різдвом Христовим

Різдво Христове — душевне затишне свято, яке за новоюліанським календарем відзначають 25 грудня. Воно знаменує народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Це дуже важлива церковна подія, яку віряни чекають з нетерпінням.

З Різдвом пов’язано багато прикмет, традицій та забобонів. Наприклад, не можна сваритися з рідними та прибирати вдома. Натомість цього дня християни йдуть у церкву та бажають один одному добра та злагоди.

"Телеграф" вітає своїх читачів з Різдвом Христовим та бажає добробуту, злагоди та достатку в домі. Важливо привітати близьких та рідних з цим світлим святом, навіть якщо вони далеко від вас. Щоб ви могли це зробити, ми підготували яскраві картинки, листівки та віршовані побажання.

Картинки з Різдвом Христовим 2024

І в день цей зимовий бажаю,

В здоров’ї, турботі та злагоді жити,

Не мати причин, щоб тужити,

Хай буде це свято казковим -

Вітаю з Різдвом Христовим!

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

В світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

Божий син родився! -

Усіх сповіщала.

Я бажаю вам добра,

Щастя в душах та в оселі,

Щоб на цілий рік вперед,

Були щирі та веселі.

Щоб святкова коляда

Настрій добрий підіймала,

І у день святий Різдва,

Вас на радість надихала!

Доброї долі, достатку доволі,

Смачної куті та добра у житті.

Хай Бог з вами буде завжди і усюди,

Хай всім помагає — Христос ся рождає!

Зі світлим Різдвом вітаю!

Бажаю від краю до краю

Здоров’я та мирного неба.

Хай справи вдаються, як треба,

Хай світлою буде дорога,

Хай геть оминає тривога,

На серці хай радісно буде,

Хай мир і добро будуть всюди!

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна ставити на новорічний стіл 2024. Таким чином, ви можете розізлити головний символ наступного року — Зелену Дерев'яну Змію.