Щедрий вечір 2025: красиві щедрівки для дітей різного віку, тексти і відео

За новоюліанським календарем Щедрий вечір святкують 31 грудня. У народі його знають як свято Маланки. Як і на Святвечір, цього дня готують кутю, а оскільки Різдвяний піст вже завершується 24 грудня, то святковий стіл може сміливо рясніти м’ясними стравами. Після вечері традиційно розпочинаються щедрування.

Щедрівки прославляють господаря й господиню та всю їхню родину, бажають їм достатку, щедрого врожаю та добробуту. Щедрують від вечора до півночі, напередодні Святого Василя — 1 січня.

Найкращі щедрівки для дітей: тексти і відео

Щедрівочка щедрувала

Щедрівочка щедрувала,

Під віконце підбігала. —

Чи ти, тітко, наварила,

Чи ти, тітко, напекла?

Неси мені до вікна,

І вареник, і пиріг

Неси швидше на поріг!

Як гаряче — давай нам.

Як холодне — нехай вам.

А в нашої неньки

Рученьки біленькі,

Кругом столу ходить,

Варенички робить.

Меланочка ходила

Меланочка ходила,

Василечка просила:

– Василечку, мій батечку,

Пусти мене у хаточку.

Радуйтеся, люди,

До вас свято буде,

Столи застеляйте,

Нам пиріг давайте.

Дай, Боже, вечір добрий!

Дай, Боже, вечір добрий!

Дайте пиріг довгий.

А хоч коротенький,

Так мачку повненький,

Без ручок, без ніжок,

Щоб не побіг у сніжок!

Та не ламайте,

Та по цілому давайте.

Щедра, щедра, щедрівочка

Щедра, щедра, щедрівочка,

Бігла в вечір до місточка.

А з місточка та й до хати,

В щедрий вечір щедрувати!

Щедро, щедро щедрували,

Щедру радість дарувала!

Щедро щедрого врожаю!

Запашного короваю!

Добра в скрині повні клунки,

Купу грошей на рахунки!

Щоб в чарі у вас шкварчать,

Срібло-злото дзеленчало!

Щедро щастя повні вінця!

Щедрувальникам гостинці!

Щедрий вечір, щедрівочка

Щедрий вечір, щедрівочка,

Залітає ластівочка,

Ластівочка залітає,

Господаря розбуджає:

— Вставай, вставай, господарю,

Подивися до товару.

На оборі дві корови,

Вони мають по бичкові,

Тії бички не хороші,

Вони варті чотири гроші.

Тії гроші не полова,

А Марійка чорноброва.

Меланка ходила, Василька водила

Меланка ходила, Василька водила:

— Васильку, мій синку, пусти у хатинку.

Я жита не жала, на боку лежала.

На боку лежала, чесний хрест держала.

Чесний хрест держала та ще й кадільницю.

А ви, люди, знайте, мені дару дайте.

Хоч хліба, хоч сала, а хоч паляницю,

На добреє жито, на яру пшеницю,

На білую гречку, теля та овечку,

На воликів пару й другого товару,

На ваше здоров’я, на вашу родину,

Вклоняйтеся, люди, та й Божому сину.

