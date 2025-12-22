Щедрий вечір 2025: красиві щедрівки для дітей різного віку, тексти і відео
Підібрали для вас щедрівки для дітей, які можна виконати разом з дорослими
За новоюліанським календарем Щедрий вечір святкують 31 грудня. У народі його знають як свято Маланки. Як і на Святвечір, цього дня готують кутю, а оскільки Різдвяний піст вже завершується 24 грудня, то святковий стіл може сміливо рясніти м’ясними стравами. Після вечері традиційно розпочинаються щедрування.
Щедрівки прославляють господаря й господиню та всю їхню родину, бажають їм достатку, щедрого врожаю та добробуту. Щедрують від вечора до півночі, напередодні Святого Василя — 1 січня.
Найкращі щедрівки для дітей: тексти і відео
Щедрівочка щедрувала
Щедрівочка щедрувала,
Під віконце підбігала. —
Чи ти, тітко, наварила,
Чи ти, тітко, напекла?
Неси мені до вікна,
І вареник, і пиріг
Неси швидше на поріг!
Як гаряче — давай нам.
Як холодне — нехай вам.
А в нашої неньки
Рученьки біленькі,
Кругом столу ходить,
Варенички робить.
Меланочка ходила
Меланочка ходила,
Василечка просила:
– Василечку, мій батечку,
Пусти мене у хаточку.
Радуйтеся, люди,
До вас свято буде,
Столи застеляйте,
Нам пиріг давайте.
Дай, Боже, вечір добрий!
Дай, Боже, вечір добрий!
Дайте пиріг довгий.
А хоч коротенький,
Так мачку повненький,
Без ручок, без ніжок,
Щоб не побіг у сніжок!
Та не ламайте,
Та по цілому давайте.
Щедра, щедра, щедрівочка
Щедра, щедра, щедрівочка,
Бігла в вечір до місточка.
А з місточка та й до хати,
В щедрий вечір щедрувати!
Щедро, щедро щедрували,
Щедру радість дарувала!
Щедро щедрого врожаю!
Запашного короваю!
Добра в скрині повні клунки,
Купу грошей на рахунки!
Щоб в чарі у вас шкварчать,
Срібло-злото дзеленчало!
Щедро щастя повні вінця!
Щедрувальникам гостинці!
Щедрий вечір, щедрівочка
Щедрий вечір, щедрівочка,
Залітає ластівочка,
Ластівочка залітає,
Господаря розбуджає:
— Вставай, вставай, господарю,
Подивися до товару.
На оборі дві корови,
Вони мають по бичкові,
Тії бички не хороші,
Вони варті чотири гроші.
Тії гроші не полова,
А Марійка чорноброва.
Меланка ходила, Василька водила
Меланка ходила, Василька водила:
— Васильку, мій синку, пусти у хатинку.
Я жита не жала, на боку лежала.
На боку лежала, чесний хрест держала.
Чесний хрест держала та ще й кадільницю.
А ви, люди, знайте, мені дару дайте.
Хоч хліба, хоч сала, а хоч паляницю,
На добреє жито, на яру пшеницю,
На білую гречку, теля та овечку,
На воликів пару й другого товару,
На ваше здоров’я, на вашу родину,
Вклоняйтеся, люди, та й Божому сину.
Напередодні Нового року, у Щедрий вечір за новим стилем, в Україні традиційно щедрують. Раніше "Телеграф" викладав збірку популярних щедрівок для дітей українською мовою.