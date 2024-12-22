Святий вечір 2024: що суворо заборонено робити напередодні Різдва Христового

Святвечір потрібно провести в гармонії з традиціями

Святий вечір, або Святвечір — це одне з найзначніших християнських свят, яке відзначається ввечері напередодні Різдва Христового. Згідно з новоюліанським календарем, церковна подія святкується за день до Різдва 25 грудня.

Християни готуються до зустрічі Святвечора, дотримуючись 40-денного Різдвяного посту. Головною подією свята стає сімейна вечеря за святковим столом.

24 грудня необхідно приготувати 12 традиційних страв, які не містять молока, масла, сметани та яєць. Таким чином, на столі мають бути виключно пісні частування.

За стіл заведено сідати лише після того, як на небі з’явиться перша зірка. Перед вечерею кожен має прочитати молитву "Отче наш".

Що не можна робити в Різдвяний святвечір 2024

Сваритися і лаятися. Сварки, злість і погані слова цього дня можуть завдати невдачі наступного року. День треба провести у мирі та злагоді. Прибиратися і займатися тяжкою роботою. Після завершення всіх приготувань до свята, вечір має бути присвячений молитві, сімейним розмовам та очікуванню Різдва. Ворожити або займатися магією. Попри популярність святкових ворожінь, церква не схвалює такі практики, особливо у святі дні. Вважається, що Святвечір — це час для молитви, а не для звернення до потойбіччя. Відмовлятися від допомоги нужденним. Якщо хтось просить допомоги, відмовитись вважається поганим знаком. Святвечір — час милосердя та добрих справ. Вживати алкоголь і переїдати. Цей день – час поміркованості. Алкогольні напої та надмірні трапези краще залишити до Різдва 25 грудня.

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