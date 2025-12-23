Вітаємо зі Святвечором 2025. Найкрасивіші картинки та листівки для рідних і близьких

Яскрава листівка викличе посмішку і створить святковий настрій

Святвечір — це вечір, який заведено проводити з близькими. Навіть коротке привітання цього дня важить більше, ніж довгі розмови в інший час, бо воно про пам’ять, вдячність і відчуття дому. У 2025 році, коли багато родин знову зустрічають свято на відстані, слова підтримки й тепла стають головною традицією.

Цей вечір — не про ідеальний стіл і "правильну" кількість страв, а про проведений час разом. Навіть якщо у це свято не виходить бути поруч із рідними, важливо надіслати їм привітання у вигляді красивої картинки зі Святвечором.

За традицією, вечерю починають після появи першої зірки — символу надії та світла. На столі— 12 пісних страв, як знак повноти року та пам’яті про апостолів. Центральне місце займає кутя — не просто страва, а символ життя, продовження роду й єдності поколінь.

"Телеграф" підготував для вас найкрасивіші картинки, щоб ви могли привітати близьких, рідних і друзів зі Святвечором 2025.

Раніше "Телеграф" ділився красивими віншуваннями українською. Це коротка поетична традиція, що поєднує віру, тепло родинного дому та український звичай ділитися світлою радістю Різдва.