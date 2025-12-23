Рус

Вітаємо зі Святвечором 2025. Найкрасивіші картинки та листівки для рідних і близьких

Наталія Дума
Святвечір
Святвечір. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Яскрава листівка викличе посмішку і створить святковий настрій

Святвечір — це вечір, який заведено проводити з близькими. Навіть коротке привітання цього дня важить більше, ніж довгі розмови в інший час, бо воно про пам’ять, вдячність і відчуття дому. У 2025 році, коли багато родин знову зустрічають свято на відстані, слова підтримки й тепла стають головною традицією.

Цей вечір — не про ідеальний стіл і "правильну" кількість страв, а про проведений час разом. Навіть якщо у це свято не виходить бути поруч із рідними, важливо надіслати їм привітання у вигляді красивої картинки зі Святвечором.

За традицією, вечерю починають після появи першої зірки — символу надії та світла. На столі— 12 пісних страв, як знак повноти року та пам’яті про апостолів. Центральне місце займає кутя — не просто страва, а символ життя, продовження роду й єдності поколінь.

"Телеграф" підготував для вас найкрасивіші картинки, щоб ви могли привітати близьких, рідних і друзів зі Святвечором 2025.

Святвечір картинки в Вайбер для мами, бабусі
Листівки Святвечір 2025
Картинки Святвечір 2025 мамі
Вітаю зі Святвечором картинки для родичів
Святвечір листівки
Святвечір картинки

Раніше "Телеграф" ділився красивими віншуваннями українською. Це коротка поетична традиція, що поєднує віру, тепло родинного дому та український звичай ділитися світлою радістю Різдва.

