Різдвяний, Щедрий і Водохресний: коли в Україні три Святвечори за новим і старим стилем

Перехід частини церков на новий календар не скасував сенси Святвечора — лише змістив дати

В українській традиції Святвечір — це не одна дата, а цілий цикл із трьох вечорів, кожен із власним змістом і настроєм. Йдеться про Різдвяний, Щедрий і Голодний Святвечори.

Вони формувалися століттями — ще з часів, коли церковний рік був тісно переплетений із побутом і сільським циклом. "Телеграф" розповість, коли саме в Україні перший, другий і третій Святвечір — окремо за новим і старим стилем — і що вони означають.

Перший Святвечір — Різдвяний

За новим календарем (новоюліанським) відзначається 24 грудня, за старим календарем (юліанським) — 6 січня. Це найвідоміший і найшанованіший Святвечір — напередодні Різдва Христового. Саме його більшість українців має на увазі, коли говорить "Святвечір".

У цей день дотримуються суворого посту і не сідають за стіл до появи першої зірки. Вечеря складається з 12 пісних страв, головна з яких — кутя. Родина збирається разом, молиться, згадує померлих родичів, уникає сварок. Перший Святвечір символізує очікування, надію і народження світла.

Святвечір. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Другий Святвечір — Щедрий (Маланка)

За новим календарем відзначається 31 грудня, а за старим — 13 січня. У народі це свято називають Старий Новий рік — він менш церковний, але дуже живий в українській культурі.

На відміну від першого, стіл уже не пісний. Готують щедрі страви, м’ясо, ковбаси. Саме цього вечора ходять щедрувальники, звучать жарти, пісні, маски, перевдягання. Цей Святвечір — про радощі, гумор, достаток і завершення року.

Кімната, прикрашена до новорічних свят. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Третій Святвечір — Голодний (Водохресний)

За новим календарем 5 січня, а за старим — 18 січня. Третій Святвечір припадає на переддень Водохреща. Він символізує очищення і завершення різдвяного циклу.

Це знову пісний вечір, тому його й називають Голодним. На столі проста їжа, часто лише кутя та узвар. У домі готуються до освячення води, менше говорять, більше мовчать.

Раніше "Телеграф" ділився красивими віншуваннями на Різдво. Це короткі віршовані тексти, які звучать як побажання перед колядками.