Ідеальна і для дітей, і для дорослих: колядка "На Різдво Христове ангел прилетів" (текст, відео)

Цю колядку легко вивчити дітям

Одна з найвідоміших і найулюбленіших українських колядок, особливо серед дітей — "На Різдво Христове ангел прилетів". Вона проста за змістом, легко запам’ятовується і має світлий, майже казковий сюжет — саме тому її часто вчать у дитсадках і школах та співають під час різдвяних заходів.

Ця колядка формувалася як навчальна — це простий спосіб пояснити дітям сенс Різдва у доступній формі. В її основі — історія про звістку ангела про народження Ісуса Христа.

"На Різдво Христове ангел прилетів" часто обирають для першого колядування. Вона не потребує вокальної підготовки і дуже красиво звучить навіть у виконанні однієї дитини. Ця колядка не старіє — вона щороку повертає відчуття дому і Різдва.

На Різдво Христове ангел прилетів текст

На Різдво Христове

Ангел прилетів,

Він летів по небу,

Людям говорив:

Всі люди, святкуйте,

В цей день торжествуйте,

В день Христового Різдва!

Я лечу від Бога,

Радість вам приніс,

Що в вертепі біднім

Народивсь Христос:

Скоріш поспішайте,

Младенца вітайте

Новонарожденного!

А Ірод лукавий,

Крепко в злість упав,

Дітей всіх побити

Воїнів послав:

Дітей всіх побили,

Мечі потупили,

А Христос навік зоставсь!

Много согрішили,

Спасе дорогий,

Всі ми — люди — грішні,

Ти один Святий:

Прости согрішення,

Дай нам обновлення

В день Христового Різдва!

Раніше "Телеграф" ділився віншуваннями до колядки українською мовою. Ми зібрали для вас найкрасивіші та найдушевніші тексти.