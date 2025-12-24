Ідеальна і для дітей, і для дорослих: колядка "На Різдво Христове ангел прилетів" (текст, відео)
Цю колядку легко вивчити дітям
Одна з найвідоміших і найулюбленіших українських колядок, особливо серед дітей — "На Різдво Христове ангел прилетів". Вона проста за змістом, легко запам’ятовується і має світлий, майже казковий сюжет — саме тому її часто вчать у дитсадках і школах та співають під час різдвяних заходів.
Ця колядка формувалася як навчальна — це простий спосіб пояснити дітям сенс Різдва у доступній формі. В її основі — історія про звістку ангела про народження Ісуса Христа.
"На Різдво Христове ангел прилетів" часто обирають для першого колядування. Вона не потребує вокальної підготовки і дуже красиво звучить навіть у виконанні однієї дитини. Ця колядка не старіє — вона щороку повертає відчуття дому і Різдва.
На Різдво Христове ангел прилетів текст
На Різдво Христове
Ангел прилетів,
Він летів по небу,
Людям говорив:
Всі люди, святкуйте,
В цей день торжествуйте,
В день Христового Різдва!
Я лечу від Бога,
Радість вам приніс,
Що в вертепі біднім
Народивсь Христос:
Скоріш поспішайте,
Младенца вітайте
Новонарожденного!
А Ірод лукавий,
Крепко в злість упав,
Дітей всіх побити
Воїнів послав:
Дітей всіх побили,
Мечі потупили,
А Христос навік зоставсь!
Много согрішили,
Спасе дорогий,
Всі ми — люди — грішні,
Ти один Святий:
Прости согрішення,
Дай нам обновлення
В день Христового Різдва!
