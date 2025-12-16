Для особливої атмосфери: найкращі віншування до коляди українською мовою

Віншуючи, бажають здоров'я, миру і добра

Різдво Христове в Україні за новим стилем святкується 25 грудня. Це сімейне свято, яке наповнене теплом, затишком, турботою. Воно пронизане глибокими традиціями — від Святвечора з 12 пісних страв до обов’язкового спільного колядування із віншуванням, коли родина зібрана за столом під першою зіркою щиро вітає один одного.

Віншування — це щире різдвяне привітання, у якому словами бажають миру, добра, здоров’я й Божого благословення. Це коротка поетична традиція, що поєднує віру, тепло родинного дому та український звичай ділитися світлою радістю Різдва.

Віншування на Різдво

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну – Христос ся рождає!

***

Вже різдвяна ніч надходить.

По хатах Ангелик ходить.

Із Різдвом вас всіх вітає

Щастя й радості бажає!

Христос ся рождає!

Вертеп. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

***

Радість нині у кожній родині –

Ми святкуєм Різдво в Україні,

Тож у Києві, Луцьку, Полтаві,

У Донецьку, Одесі, Сваляві,

В Сімферополі, Харкові, Львові –

Всіх зі святом! Будьте здорові!

***

В гарну днину, добрий час,

Я з Різдвом вітаю вас,

І з вечерею святою,

Веселою колядою!

Нехай Бог благословляє

Вас і вашу родину!

Нехай Різдво у Вашу хату

Принесе Радості багато,

Розбудить приспані Надії,

Зерном і Щастям Вас засіє,

Зігріє сонцем та любов’ю

І подарує Вам Здоров’я!

З Різдвом Христовим!

***

Відчиняйте двері ясенові!

Вже Різдво ступає на поріг –

Знак добра й Господньої любові

В світлі Вифлеємської зорі.

Хай це світло лине в кожну хату,

В кожнім серці свій залишить слід!

Будьте дужі, щирі і багаті,

Щастя вам і довгих многих літ!

***

Нехай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці

І принесе у вашу хату

усмішок, радості багато,

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям Вас засіє,

Зігріє сонцем і любов’ю

І подарує вам здоров’я!

***

Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,

Хай освітлює Вам шлях зірка золота,

А у небі зорепад справджує бажання!

Щастя Вам, веселих свят, миру і кохання!

Раніше "Телеграф" ділився колядками для школярів. Ми зібрали красиві та кумедні різдвяні колядки, які подарують святковий настрій кожному.