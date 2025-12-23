Позбавтеся від усього зайвого та пробачте образи: зробіть це перед Різдвом, і рік буде вдалим

Підготовку до Різдва потрібно розпочинати заздалегідь

Цього четверга, 25 грудня, Україна зустріне Різдво — одне з найсвітліших та найрадісніших свят. Але щоб наступний рік приніс удачу, важливо заздалегідь подбати про кілька значущих справ.

"Телеграф" вирішив нагадати, що обов’язково потрібно зробити перед Різдвом. Зробіть це якнайшвидше!

Різдво — величне свято, сповнене тепла, духовного значення та багатовікових традицій. Підготовку йому починають заздалегідь, щоб очистити свій простір та думки.

Що обов’язково потрібно зробити перед Різдвом

До Святвечора постарайтеся завершити всі важливі справи, щоб у будинку панував порядок та святкова гармонія. Почніть із прибирання: позбавтеся від непотрібних речей, наведіть чистоту та прикрасьте простір до свята, бо домашня атмосфера створює відчуття затишку.

Що потрібно зробити перед Різдвом

Постеліть гарну скатертину, акуратно накрийте стіл, розставте свічки, повісьте гірлянди та поставте у вазу гілки ялини чи сосни.

Не забудьте попросити прощення у тих, кого образили, і пробачити своїм кривдникам: визволення серця від образ приносить мир і гармонію в дім та сім’ю.

Згідно з традицією, до появи першої зірки потрібно встигнути приготувати святкову вечерю, яка складається з 12 пісних страв, що символізують 12 апостолів. Не забудьте поставити одну зайву тарілку — вона символізує духів померлих, які, за віруванням, приходять у дім на Різдво.

Страви на Різдво

Будьте милосердні завжди, але особливо в ці дні, щоб новий рік видався вам вдалим і приніс добробут вашій родині. Зберіться сім’єю за святковим столом, якщо є можливість, покладіть під стіл сіно, що нагадує про ясла, де народився Христос.

Далі прочитайте молитву і почніть вечерю з куті, щоб святкова трапеза стала символом єдності, радості та духовного оновлення.

Традиції на Різдво

"Телеграф" писав раніше, яка колядка найпопулярніша у світі? Її мелодію знає кожен.