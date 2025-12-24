Идеальна и для детей, и для взрослых: колядка "На Рождество ангел прилетел" (текст, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эту колядку легко выучить детям
Одна из самых известных и любимых украинских колядок, особенно среди детей — "На Рождество Христово ангел прилетел". Она проста по содержанию, легко запоминается и имеет светлый, почти сказочный сюжет — поэтому ее часто учат в детсадах и школах и поют во время рождественских мероприятий.
Эта колядка формировалась как учебная – это простой способ объяснить детям смысл Рождества в доступной форме. В ее основе – история о вести ангела о рождении Иисуса Христа.
"На Рождество ангел прилетел" часто выбирают для первого колядования. Она не нуждается в вокальной подготовке и очень красиво звучит даже в исполнении одного ребенка. Эта колядка не стареет – она каждый год возвращает ощущение дома и Рождества.
На Різдво Христове ангел прилетів текст
На Різдво Христове
Ангел прилетів,
Він летів по небу,
Людям говорив:
Всі люди, святкуйте,
В цей день торжествуйте,
В день Христового Різдва!
Я лечу від Бога,
Радість вам приніс,
Що в вертепі біднім
Народивсь Христос:
Скоріш поспішайте,
Младенца вітайте
Новонарожденного!
А Ірод лукавий,
Крепко в злість упав,
Дітей всіх побити
Воїнів послав:
Дітей всіх побили,
Мечі притупили,
А Христос навік зоставсь!
Много согрішили,
Спасе дорогий,
Всі ми — люди — грішні,
Ти один Святий:
Прости согрішення,
Дай нам обновлення
В день Христового Різдва!
Ранее "Телеграф" делился поздравлениями к колядке на украинском языке. Мы собрали для вас самые красивые тексты.