Идеальна и для детей, и для взрослых: колядка "На Рождество ангел прилетел" (текст, видео)

Эту колядку легко выучить детям

Одна из самых известных и любимых украинских колядок, особенно среди детей — "На Рождество Христово ангел прилетел". Она проста по содержанию, легко запоминается и имеет светлый, почти сказочный сюжет — поэтому ее часто учат в детсадах и школах и поют во время рождественских мероприятий.

Эта колядка формировалась как учебная – это простой способ объяснить детям смысл Рождества в доступной форме. В ее основе – история о вести ангела о рождении Иисуса Христа.

"На Рождество ангел прилетел" часто выбирают для первого колядования. Она не нуждается в вокальной подготовке и очень красиво звучит даже в исполнении одного ребенка. Эта колядка не стареет – она каждый год возвращает ощущение дома и Рождества.

На Різдво Христове ангел прилетів текст

На Різдво Христове

Ангел прилетів,

Він летів по небу,

Людям говорив:

Всі люди, святкуйте,

В цей день торжествуйте,

В день Христового Різдва!

Я лечу від Бога,

Радість вам приніс,

Що в вертепі біднім

Народивсь Христос:

Скоріш поспішайте,

Младенца вітайте

Новонарожденного!

А Ірод лукавий,

Крепко в злість упав,

Дітей всіх побити

Воїнів послав:

Дітей всіх побили,

Мечі притупили,

А Христос навік зоставсь!

Много согрішили,

Спасе дорогий,

Всі ми — люди — грішні,

Ти один Святий:

Прости согрішення,

Дай нам обновлення

В день Христового Різдва!

Ранее "Телеграф" делился поздравлениями к колядке на украинском языке. Мы собрали для вас самые красивые тексты.