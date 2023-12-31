З Новим роком 2025 року! Милі привітання для рідних у картинках та віршах

Ми підібрали для вас красиві привітання для рідних із Новим роком

Новий рік — казкове зимове свято. Воно завжди символізує початок чогось нового та великого. Так, 2025 рік пройде під заступництвом Зеленої Дерев'яної Змії, яка замінить Дракона.

За прогнозами астрологів, 2025 рік буде сприятливим для реалізації цілей, змін у професійній діяльності та особистому житті. Також сподіваємося, що саме 2025-й стане роком перемоги у війні з російським агресором.

Багато українських сімей зараз перебувають на відстані та рідко бачаться. Однак так важливо зберігати теплі зв’язки та робити приємно навіть тоді, коли ви далеко один від одного. "Телеграф" зібрав для вас наймиліші та найтепліші привітання у картинках і віршах, аби ви змогли порадувати рідних людей у це чарівне свято.

Привітання з Новим роком 2025 у картинках і віршах

В новорічну ніч казкову

Зичу долю вам шовкову,

Щоб в любові та добрі

Проживали усі дні!

Щоб у вашій в оселі

Празники були веселі,

Щоб у кожному куточку

Музика лилась дзвіночком!

***

Рік Змії вже стукає в дім,

Хай принесе щастя всім!

Хитрість Змії хай допомагає,

А мудрість шлях освітляє!

З Новим роком, з щастям новим!

Хай веселим, та чудовим

Буде рік, що наступає,

Негаразди всі минають,

Радість буде в домі й свято,

Та й гостинчиків багато,

Смачних смаколиків в подолі,

Подаруночків від долі,

Незабутніх вражень більше,

Світлих радостей частіше!

***

Із Новим роком, любі друзі!

Хай він почнеться в білій смузі,

І світлі будуть його дні,

Щасливі, добрі і ясні!

Хай в ньому гарно вам живеться

І їсться, любиться і п’ється.

Хай рідні й друзі будуть поруч,

Успішним буде рік, чудовим.

Хай мрії збудуться, бажання,

Задуми, плани, сподівання.

Удача хай допомагає,

І Бог нехай благословляє!

В душі хай буде світло й чисто,

Хай світить сонце променисте.

Натхнення, затишку, тепла,

Любові, миру і добра!

В пору цю, коли падає сніг

І морози чимдуж припікають,

Знов на землю спішить Новий рік –

З ним сердечно усіх вас вітаю.

Хай моїх поздоровлень потік

У серцях ваших лунко роздасться

І хай вам прийдешній рік

Принесе лише радість та щастя.

***

Рік Змії — рік мудрування,

Вдалі кроки й планування.

Хай удача мружить око,

Щастя буде біля боку!

В Новий рік бажаю щастя,

Щоб усе гаразд було,

Гарним буде хай ваш настрій,

А в душі — завжди тепло!

Дід Мороз здійснить хай мрії

Заповітні ваші всі,

І валюта, щоб водилась

На картках і в гаманці!

З Новим Роком, друзі мої милі,

Нехай щастя в серцях вам квітне весною.

Нехай кожен день як казковий момент,

Здійсниться мрія, як довгоочікуване чудо.

В новому році світитиме яскраве сонце,

Ваші серця наповнюється теплом і світлом.

Нехай сміх звучить, мов радісна пісня,

І кожен момент приносить вам щастя велике.

Привітання з Новим роком

Щирі ви мої прийміть.

Подарує хай натхнення

Вам казкова, славна мить.

Все нехай в житті вдається,

Множиться добро нехай.

Щастя буде хай безмежним,

На душі хай буде рай.

***

Нехай зимова дивна казка

Початок року зробить класним.

Усі бажання хай здійсняться,

Все буде добре та прекрасно!

Чудових днів, великих звершень,

Важливих справ усіх завершень.

Нових досягнень вдалих, вдачі

Та жити у чудовім щасті!

***

З Новим роком, з гарним святом,

Хай воно буде багатим:

На розваги, на успіх,

На щасливий друзів сміх!

Мрії, щоб усі збувались,

Нагороди здобувались.

Цілий рік був мир і лад,

І у всьому був гаразд!

Раніше "Телеграф" розповідав, у чому варто зустрічати 2025, аби рік був вдалим і успішним. Зібрали цікаві ідеї, в яких ви матимете розкішний вигляд.