В Україні є назви сіл, що походять ще від козацьких часів, народних легенд і двох "однакових" пагорбів. Але є й такі, що, попри процеси декомунізації, досі названі на честь очільників СРСР.

Серед них, зокрема, селище Черненко в Донецькій області. "Телеграф" розповість про населений пункт, що співзвучний прізвищу одного з останніх генеральних секретарів КПРС.

Так, Черне́нко — це село Сартанської селищної громади Маріупольського району Донецької області України. Воно знаходиться на північному-сході від Маріуполя. Відстань від села до Новоазовська близько 36 км.

Загальні відомості

На відстані близько 1 кілометра від села пролягає автошлях місцевого значення. Це автодорога з Павлополя до Маріуполя.

Через річку Кальміус землі села межують з іншим районом. Зокрема, з територією села Орловське Тельманівського району.

Скільки людей проживало в селі

За даними перепису 2001 року населення села становило 16 осіб. Серед них 93,75 % зазначили рідною мову українську, а російську — лише 6,25 %. Станом на грудень 2025 року село Черненко окуповане російськими військами.

На честь кого назване село

Черненко Костянтин Устинович — радянський партійний та державний діяч, з 1984 по 1985 рік — генеральний секретар ЦК КПРС і голова Президії Верховної Ради СРСР. Депутат Верховної Ради СРСР чотирьох скликань.

Працював у апараті комсомолу і партії. У 1960 році Черненко став керівником апарату Президії Верховної Ради СРСР. Згодом він став керівником особистого секретаріату Леоніда Брежнєва.

Після смерті Юрія Андропова (9 лютого 1984) Черненко став генеральним секретарем ЦК КПРС. Примітно, що Черненко ніколи не згадував свого українського походження.

10 березня 1985 року Костянтин Черненко помер від зупинки серця. Він керував СРСР протягом 1 року та 25 днів і став останнім генсеком, похованим біля Кремлівської стіни.

