Від козацьких курганів до "Курган & Agregat": що відомо про селище в Україні, яке пов'язане з Азовом і Курськом

Наталія Дума
Селище Близнюки, де народилися Раміл та Аміл Насірови Новина оновлена 24 грудня 2025, 15:06
Селище Близнюки, де народилися Раміл та Аміл Насірови. Фото Колаж Телеграфу

Селище існує понад 150 років

Назва цього населеного пункту звучить так, ніби приховує у собі секрети, і недарма. Історія селища Близнюки на Харківщині починається із залізниці, народних легенд і двох "однакових" пагорбів. Існує воно більш ніж півтора століття.

Що варто знати

  • Свою назву селище отримало завдяки ідентичним курганам епохи козацтва
  • Виник населений пункт як невелика станція під час будівництва стратегічної магістралі, яка з'єднувала Курськ, Харків та Азов
  • Близнюки — батьківщина для братів Насірових із популярного гурту "Курган & Agregat"

Історія селища

Близнюки виникли в 19 столітті під час будівництва Курсько-Харківсько-Азовської залізниці. У 1860-х роках на цій лінії з’явилася станція, навколо якої почало формуватися поселення. Спочатку це було невелике селище навколо залізничної інфраструктури, а згодом — адміністративний центр регіону.

Селище Близнюки
Селище Близнюки. Фото: zemliak

У 20 столітті Близнюки пережили як розбудову, так і травми. Під час Другої світової війни територія була під окупацією, а пізніше, у радянські роки, селище розвивалось як районний центр.

Селище Близнюки
Селище Близнюки. Фото: скріншот YouTube

Саме тут, у селищі Близнюки народилися учасники гурту Курган & Agregat — Насіров Аміл і Насіров Раміл, які за іронією долі є близнюками.

Насіров Аміл і Насіров Раміл
Насіров Аміл і Насіров Раміл. Фото Суспільне Культура

Станом на 2022 рік населення Близнюків налічувало приблизно 3 467 осіб. Поселення змінило свій статус із "селища міського типу" на сільський населений пункт. Його площа — 3,8 км².

Назва селища має цікавий народний контекст. За однією з найпоширеніших версій, вона пов’язана з двома схожими курганами чи могилами козацької епохи, що стояли неподалік майбутньої залізничної станції та нагадували "близнюків". Саме таку народну асоціацію й перенесли потім на назву поселення.

Раніше "Телеграф" розповідав, у якому селі України живе найбільше близнюків і що про нього відомо. Дізнайтеся, чи на це могло повпливати "чудо" джерело.

