Від козацьких курганів до "Курган & Agregat": що відомо про селище в Україні, яке пов'язане з Азовом і Курськом

Селище існує понад 150 років

Назва цього населеного пункту звучить так, ніби приховує у собі секрети, і недарма. Історія селища Близнюки на Харківщині починається із залізниці, народних легенд і двох "однакових" пагорбів. Існує воно більш ніж півтора століття.

Що варто знати

Свою назву селище отримало завдяки ідентичним курганам епохи козацтва

Виник населений пункт як невелика станція під час будівництва стратегічної магістралі, яка з'єднувала Курськ, Харків та Азов

Близнюки — батьківщина для братів Насірових із популярного гурту "Курган & Agregat"

Історія селища

Близнюки виникли в 19 столітті під час будівництва Курсько-Харківсько-Азовської залізниці. У 1860-х роках на цій лінії з’явилася станція, навколо якої почало формуватися поселення. Спочатку це було невелике селище навколо залізничної інфраструктури, а згодом — адміністративний центр регіону.

Селище Близнюки. Фото: zemliak

У 20 столітті Близнюки пережили як розбудову, так і травми. Під час Другої світової війни територія була під окупацією, а пізніше, у радянські роки, селище розвивалось як районний центр.

Селище Близнюки. Фото: скріншот YouTube

Саме тут, у селищі Близнюки народилися учасники гурту Курган & Agregat — Насіров Аміл і Насіров Раміл, які за іронією долі є близнюками.

Насіров Аміл і Насіров Раміл. Фото Суспільне Культура

Станом на 2022 рік населення Близнюків налічувало приблизно 3 467 осіб. Поселення змінило свій статус із "селища міського типу" на сільський населений пункт. Його площа — 3,8 км².

Назва селища має цікавий народний контекст. За однією з найпоширеніших версій, вона пов’язана з двома схожими курганами чи могилами козацької епохи, що стояли неподалік майбутньої залізничної станції та нагадували "близнюків". Саме таку народну асоціацію й перенесли потім на назву поселення.

