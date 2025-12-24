Від козацьких курганів до "Курган & Agregat": що відомо про селище в Україні, яке пов'язане з Азовом і Курськом
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Селище існує понад 150 років
Назва цього населеного пункту звучить так, ніби приховує у собі секрети, і недарма. Історія селища Близнюки на Харківщині починається із залізниці, народних легенд і двох "однакових" пагорбів. Існує воно більш ніж півтора століття.
Що варто знати
- Свою назву селище отримало завдяки ідентичним курганам епохи козацтва
- Виник населений пункт як невелика станція під час будівництва стратегічної магістралі, яка з'єднувала Курськ, Харків та Азов
- Близнюки — батьківщина для братів Насірових із популярного гурту "Курган & Agregat"
Історія селища
Близнюки виникли в 19 столітті під час будівництва Курсько-Харківсько-Азовської залізниці. У 1860-х роках на цій лінії з’явилася станція, навколо якої почало формуватися поселення. Спочатку це було невелике селище навколо залізничної інфраструктури, а згодом — адміністративний центр регіону.
У 20 столітті Близнюки пережили як розбудову, так і травми. Під час Другої світової війни територія була під окупацією, а пізніше, у радянські роки, селище розвивалось як районний центр.
Саме тут, у селищі Близнюки народилися учасники гурту Курган & Agregat — Насіров Аміл і Насіров Раміл, які за іронією долі є близнюками.
Станом на 2022 рік населення Близнюків налічувало приблизно 3 467 осіб. Поселення змінило свій статус із "селища міського типу" на сільський населений пункт. Його площа — 3,8 км².
Назва селища має цікавий народний контекст. За однією з найпоширеніших версій, вона пов’язана з двома схожими курганами чи могилами козацької епохи, що стояли неподалік майбутньої залізничної станції та нагадували "близнюків". Саме таку народну асоціацію й перенесли потім на назву поселення.
Раніше "Телеграф" розповідав, у якому селі України живе найбільше близнюків і що про нього відомо. Дізнайтеся, чи на це могло повпливати "чудо" джерело.