Навіщо у зубних щіток кольорові щетинки. Секрет, який мало хто знає

Є чіткі рекомендації по необхідній кількості зубної пасти

Кольорові щетинки на зубних щітках роблять не лише для того, щоб вони виглядали привабливіше. В цього є цілком практичне призначення.

"Телеграф" розповідає, навіщо щетинки на зубних щітках роблять різнокольоровими. Головне призначення цієї ідеї в тому, щоб показати, скільки зубної пасти треба видавлювати на щітку для чищення зубів.

Зубні щітки

В рекламах зубної пасти її завжди вичавлюють на всю довжину щітки. По-перше, це виглядає ефектно, а по-друге — чим більше пасти використовуватиме людина, тим швидше купуватиме нову.

Однак насправді, стільки пасти на одне чищення не потрібно та навіть може зашкодити. Тому деякі виробники щіток кольором виділяють, яку саме площу щетинок має займати зубна паста. Стандартна рекомендація — з горошину. Зазвичай інший колір розміщений на початку щетинок, інколи (частіше на дитячих щіточках) — по центру.

Більша кількість пасти зовсім не означає кращої гігієни порожнини рота. Зубної пасти розміром з горошину достатньо, якість чищення зубів більше залежить від того, наскільки ретельно людина працює щіткою.

