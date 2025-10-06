До смішного просто: що зробити, щоб у чайнику не з’являвся наліт

Ви будете здивовані, як не додумалися раніше

Вапняний наліт у чайнику – часта проблема багатьох господарок. Він не тільки погіршує вид техніки, але може впливати на смак гарячих напоїв. А позбутися його буває непросто. Однак є простий спосіб, як не допускати появи білого нальоту в чайнику.

"Телеграф" розповість, що потрібно зробити, щоб у чайнику не з’являвся вапняний наліт.

Лайфхак із чайником, який позбавить від нальоту

Як виявилося, не допускати появу нальоту в чайнику дуже просто — достатньо виливати гарячу воду з нього, пише Express. Після того, як закип’ятите воду і зробите собі чай чи каву, просто вилийте залишки води із чайника.

Таким чином ви не залишите вапняному нальоту жодного шансу. Звичка виливати всю рідину з чайника продовжить термін його служби і позбавить проблеми, яку не так просто вирішити.

Що робити, якщо наліт уже є?

Є кілька народних способів очищення чайника від вапняного нальоту. Один із них передбачає використання оцту. Залийте в чайник літр води та додайте склянку звичайного столового оцту. Доведіть до кипіння та залиште на 15 хвилин, потім злийте рідину і добре промийте чайник проточною водою. Оцет краще не використовувати для пластикових чайників.

Другий спосіб передбачає використання лимонної кислоти. Розчиніть 1-2 ст. ложки лимонної кислоти на 1 літр води. Залийте рідину в чайник і доведіть до кипіння, потім залиште на 20 хвилин. Після цього промийте чайник та прокип’ятіть у ньому чисту воду для виведення залишків. Такий спосіб підходить і для пластикових, і для металевих чайників.

