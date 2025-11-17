Протріть унітаз лимоном і забудете про плями та запах: простий лайфхак від вапняного нальоту

Цей натуральний засіб швидко очистить унітаз від плям і патьоків

Плями від вапняного нальоту — часта проблема, яка виникає у ванній кімнаті і псує її охайний вигляд. Боротися з цією проблемою можна і побутовою хімією, купленою в магазині, але є способи дешевші та ефективніші.

"Телеграф" розповідає, як за допомогою лимона очистити унітаз від плям вапняного нальоту.

Лайфхак із лимоном для унітазу

Вапняний наліт з’являється на унітазах та іншій сантехніці через жорстку воду, пише Express. Він має властивість накопичуватися у вигляді рудуватих або сірих плям на стінках унітазу, які псують вигляд після прибирання ванної кімнати.

Якщо звичайні засоби типу побутової хімії або відбілювачів не допомагають, спробуйте боротися з проблемою нальоту за допомогою звичайного лимона. Кислота здатна вступати в реакцію з карбонатом кальцію (яким і є вапняний наліт) і ефективно видаляти його зі стінок унітазу.

Все, що потрібно зробити, — це надягти рукавички, розрізати лимон на дві половинки і протерти ними стінки унітазу. За бажанням ви можете також налити свіжий лимонний сік у порожній пульверизатор і розпорошити розчин на плями в унітазі. Залишіть натертий унітаз на 10-15 хвилин, щоб розчинився наліт, і змийте все це водою.

Після очищення лимонною кислотою, наліт ще довго не з’явиться на вашому унітазі. А коли знову почне накопичуватись, повторіть очищення лимоном.

