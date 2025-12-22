Знадобиться оцет і трохи води: як запобігти появі конденсату на вікнах

З проблемою конденсату багато хто стикається кожної зими

Поява конденсату на вікнах в холодну пору року — природне явище, проте воно може призвести до утворення вогкості і навіть плісняви. Боротися з цією проблемою можна за допомогою домашнього засобу, що легко приготувати своїми руками.

"Телеграф" розповідає, як прибрати конденсат на вікнах та запобігти його появі.

Як боротися із конденсатом на вікнах?

Щоб усунути конденсат і запобігти його появі, потрібно зробити спеціальний домашній розчин, пише Express. Для цього змішайте дві чашки води з двома чашками білого оцту, а потім додайте ще кілька крапель засобу для миття посуду.

Перелийте цей розчин у ємність із пульверизатором і нанесіть на вікна з конденсатом. Потім добре протріть вікно і в кінці витріть насухо чистою серветкою-мікрофіброю.

Білий оцет утворює захисний шар на склі, а мило знижує поверхневий натяг крапель води на вікні. Таким чином ви запобіжите появі конденсату в майбутньому. Крім того, звичайний столовий оцет — ефективний засіб від плісняви, який профілактуватиме її появу на вікнах після конденсату.

