Знадобиться оцет та засіб для миття посуду: як до блиску відмити скло душової кабіни

Цей лайфхак врятує вашу душову кабіну від нальоту та розводів

Ванна кімната з душовою кабіною є у багатьох в будинку. Буває так, що скло цієї кабіни покривається нальотом від води та залишками мильних засобів для миття. В результаті вона виглядає неохайно і вимагає ретельного очищення. Помити скло душової можна за допомогою оцту та миючого засобу для посуду.

"Телеграф" розповість, як у два етапи ефективно відмити душову кабіну, щоб вона блищала.

Лайфхак з оцтом і миючим для посуду

Проблема із забрудненням душової кабіни полягає в тому, що на це впливає як вапняний наліт від води, так і залишки мильних засобів для миття, типу шампунів або гелів для душу. Тому і очищати скло потрібно у два етапи, пише Express.

Спочатку очистіть душову від залишків мильних засобів. Для цього чайну ложку рідкого засобу для миття посуду розведіть у півлітра гарячої води. Перелийте цей засіб у ємність з пульверизатором і нанесіть на стінки душової. Після цього добре протріть і змийте водою.

Після цього потрібно боротися із залишками вапняного нальоту та розводів. Для цього розпиліть на скло кабіни розчин (один до одного) білого оцту та води. Кислота очистить стінки кабіни від білого нальоту.

Таким чином ви в два етапи очистите душову кабіну, щоб вона блищала чистотою. Крім того, оцет створює захисний шар, тому наліт ще не скоро з’явиться.

