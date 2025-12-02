Більше блискіток і яскравих кольорів: що вдягнути на Новий рік 2026, щоб притягнути достаток та успіх

Забудьте про сірий і чорний колір для цієї новорічної ночі

Новий рік 2026, який пройде під знаки Вогняного Коня, просить не про скромність, а про продуманий "вайб" — стильний, чистий і трохи сміливий. У тренді — глибокі кольори і блиск: червоний, зелений, помаранчевий, золотистий, фуксія. А вибір вбрання — від структурованих суконь до шовкових брюк і костюмів із блиском — головне, щоб образ виглядав цілісно й чисто, без зайвих деталей.

Що вдягнути на Новий рік 2026 — кольори, які притягують успіх

Золото і металік. Стилісти кажуть, що металічні відтінки у святкових луках цього року працюють як маяк для успіху — блищиш ти, блищить і рік попереду.

Кораловий, фуксія, помаранчевий. Усі ці соковиті відтінки — про рух, сміливість і готовність заробляти стільки, скільки хочеться. Їх радять як "енергетичні бустери" в кольоротерапії.

Вогняні червоні відтінки. Це вже класика сили. Вони не тільки дають ефект "вау", а й асоціюються з проривами й динамікою в роботі.

Жінка у червоній сукні. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Жовтий, медові відтінки. Це теплі кольори, які завжди символізують достаток. Вони м’яко підкреслюють статус, не виглядаючи нав’язливо.

Зелений. Про нього навіть говорити зайве — колір грошей, стабільності та достатку. Це також один із трендових у сезонних палітрах 2025–2026.

Кольори, які краще оминути в новорічну ніч

Чорний. Так, він класичний, але на Новий рік 2026 — невдалий, бо нібито поглинатиме енергію. Його називають "кольором закритих дверей" у святкових рекомендаціях стилістів.

Жінка у чорній сукні в новорічну ніч. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Блакитний, синій, сірий. Надто холодні, вони вмикають ефект "пасивності" в образі. Також ці відтінки "з’їдають енергію".

Глухі коричневі тони. Модні огляди називають їх "наближеними до нудьги" для новорічної ночі. На свято вони відтягують вайб і роблять лук втомленим, навіть якщо ви світитеся зсередини.

