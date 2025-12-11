Заблокуєте потік удачі: що не можна вішати на ялинку, щоб не роздратувати Вогняного Коня

Підбір прикрас для Нового року має важливе значення

Новий рік не за горами й багато хто замислюється над тим, як красиво оформити святковий стіл та ялинку. Виявляється, є низка прикрас та відтінків, яких краще уникати в декорі, щоб не роздратувати Вогняного Коня.

"Телеграф" вирішив підказати, що не можна вішати на ялинку у 2026 році, щоб від вас не пішла удача. Візьміть ці поради до уваги!

Що не можна вішати на новорічну ялинку 2026

Прикраса новорічної ялинки має велике значення, тому що правильна колірна гама, форми та символіка іграшок здатні створити гармонію та позитивну енергетику у вашому будинку.

Якщо ви хочете задобрити "господиню" 2026 року, то краще уникайте старих, потрісканих або пошкоджених іграшок в новорічному дереві. Кінь цінує вишуканість, а зламані прикраси здатні блокувати потік удачі, залучаючи негатив.

Що не можна вішати на ялинку 2026

Для декору краще використовувати "вогненну палітру": відтінки червоного, помаранчевого та золотистого, проте не переборщуйте: гармонійно поєднуйте їх із зеленими, срібними та золотими деталями.

Вогонь символізує пристрасть, енергію та захоплення, проте його надлишок може призвести до надмірної збудливості, роздратування чи агресії – того, чого ми всі хочемо уникнути у святкові дні експерт з фен-шуй, дизайнер Анна Ліппетт

Попри те що 2026 рік пройде під заступництвом Вогняного Коня, все ж з "вогняними" елементами краще не експериментувати в декорі. Мінімізуйте фігурки та іграшки з полум’ям, щоб вони не створювали "важку" енергію.

Також не варто використовувати прикраси у вигляді ножів, мечів чи іншої зброї, тому що такі форми символізують конфлікти, боротьбу та агресію, що є вкрай небажаним у святковій атмосфері.

Які іграшки не варто вішати на ялинку у рік Вогняного Коня

Важливим правилом є уникнення гострих верхівок та загострених деталей: віддавайте перевагу м’яким формам та традиційним прикрасам, наприклад, ангелам або круглим кулям. Це допомагає створити позитивну, затишну енергетику навколо ялинки.

Не використовуйте на ялинці фігурки хижаків: вовків, ведмедів, тигрів чи левів, оскільки вони вважаються ворогами Коня та здатні "дратувати" символ року.

