Щоб ви не ламали голову: оригінальні ідеї подарунків коханій людині на Новий рік 2026

Не даруйте шкарпетки і гель для душу коханій людині

До Нового року 2026 залишилося кілька тижнів, а отже настав час обирати подарунки. Якщо ви хочете здивувати коханого чи кохану чимось оригінальним і не потрапити в пастку "ванільних" кліше, є безліч сучасних ідей, які точно потраплять в десяточку.

"Телеграф" зібрав для вас ідеї крутих подарунків для коханої людини. Ми підготували сучасні, небанальні, але недорогі варіанти.

Що подарувати коханій на Новий рік 2026

Прикраса з історією

Українські бренди пропонують різні прикраси з невеликим символом або гравіюванням, але стримані, не "валентинки". Можна додати важливу для вас обох фразу або дату — і це точно сподобається вашій коханій людині.

Каблучка з гравіюванням. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Адвент-календар від улюбленого бренду

В інтернеті безліч різних варіантів адвент-календарів: і чоловічих, і жіночих, і дорогих, і бюджетних. Головне вгадати з тим, що саме потрібно вашій другій половинці. Також можна зібрати свій набір із улюбленої косметики, парфумів, гаджетів.

Набір для домашніх ритуалів релаксу

Наприклад, пара якісних ароматичних паличок від українських майстерень, невелика лампа для аромамасел, маска для сну, плед "правильного" кольору (теплий червоно-коричневий — дуже "вогняний").

Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Скринька для прикрас

Якщо ваша кохана має багато прикрас, варто попіклуватися про красиву скриньку, де вона їх зберігатиме. Така естетична "коробочка" стане гарним доповненням жіночого куточка.

Що подарувати коханому на Новий рік 2026

Сучасний survival-набір (але стильний, не туристичний)

З українських брендів зараз популярні компактні набори: міні-мультитул, ліхтарик-брелок, тримач для ключів, firestarter або брелок-ніж. Виглядає круто, практично і це те, що "сам собі не придбаєш".

Шкіряний аксесуар

Гаманці, кардхолдери, обкладинки на документи або чохли для техніки — ручна робота або просто замовлення з інтернету. Варіантів існує безліч. Також можна скласти набір.

Шкіряний гаманець. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Гаджети чи "комп'ютерні" аксесуари

Якщо ваш коханий любить грати відеоігри, ігрова мишка чи килимок для неї з підсвіткою буде ідеальним варіантом. Якщо ж бюджет більший, можна обрати геймерське крісло або ж навіть навушники.

Настільні ігри нового покоління

Забудьте про "Монополію". Зараз існує безліч крутих настільних ігор, які точно сподобаються вашому коханому. Головне — обрати ту, яка відповідає інтересам хлопця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що подарувати онуку чи онучці на День святого Миколая. Ми зібрали універсальні ідеї.