Можуть принести удачу та достаток: ідеї подарунків на рік Вогняного Коня, які не будуть виглядати дешево

Оригінальні ідеї, які не коштують "всі гроші світу"

До Нового року залишилося зовсім мало часу, саме тому настав час подумати про те, чим порадувати близьких. Подарунки на рік Вогняного Коня мають бути не просто милими дрібничками, а символами енергії духу, успіху та сміливості — саме такі гостинці можуть принести успіх та удачу у наступному році.

"Телеграф" підготував для вас ідеї небанальних подарунків на Новий рік 2026. Вони не обов’язково повинні бути "з конем", головне — символічними.

Що подарувати на Новий рік 2026

Символічний кінь

За словами астрологів, Кінь у східному зодіаку — про свободу та удачу. Однак не варто дарувати чергову статуетку, яка виглядає, як з ринку. Зараз існує безліч варіацій декору для дому чи ялинки. Зокрема, можна придбати гіпсову фігурку коня, яку можна розмалювати самостійно. Це ідеальний варіант подарунка для творчих людей.

Дівчинка розмальовує фігурку коня. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Планер

Якщо людина, якій ви обираєте подарунок, постійно зайнята, планер — те, що їй точно знадобиться. Можна символічно обрати планер у червоному кольорі.

Аромасвічки

Оскільки 2026-й рік пройде під знаком Вогняного Коня, а вогонь завжди треба підсилювати, свічки — ідеальний варіант. Однак спочатку дізнайтеся, чи користується ними людина, якій ви обираєте подарунок. Зараз існує безліч різних варіацій — він ароматичних до "прикольних" — вибір за вами.

Аромасвічка

Ґаджет

Рік Коня символізує багато руху. Тому гарна ідея для подарунка — смарт-годинник, адже завдяки йому можна вимірювати кількість кроків та ритм серця.

Фуд-бокс

У символіці китайського Нового року мандарини та фрукти помаранчевого кольору означають достаток. Стильний фуд-набір можна зробити власноруч, попередньо придбавши потрібні інгредієнти. Наприклад, можна покласти цитруси, шоколад, чай із прянощами. Як доповнення — червона чашка та піжама.

Бокс на Новий рік. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Подарунок-пригода

Кінь — про свободу, а Вогонь — про драйв. Тому гарним варіантом буде сертифікат на фотосесію, заняття з верхової їзди, похід у квест-кімнату. Поцікавтеся уподобаннями того, кому шукаєте подарунок.

Браслет із підвіскою у вигляді підкови

Підкова в багатьох традиціях — символ удачі. Але замість олдскульної металевої підкови — тонкий браслет із мініатюрним, стильним символом. Естетично й універсально.

Червоний гаманець із монетою удачі всередині

У китайській традиції червоний гаманець вважається символом багатства. Покладіть всередину монетку або купюру. Це символічно, недорого і те, що завжди потрібне.

Червоний гаманець. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Раніше "Телеграф" ділився ідеями оригінальних тостів на Новий рік 2026. Тости завжди були невід’ємною частиною святкового застілля, а під бій курантів вони звучать особливо щиро та тепло.