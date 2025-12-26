Україна сидить на золоті, але не видобуває його: де шукати найбільше багатство (карти)

Україна має значний потенціал запасів золота, однак промисловий видобуток цього дорогоцінного металу фактично не ведеться

Золота лихоманка в Україні може стати реальністю — цього дорогоцінного металу в Україні чимало, проте його добувати дуже дорого. Дані про його кількість в загальному доступі.

За оцінками Інституту геології, загальний потенціал України з видобутку золота становить близько 3 тисяч тонн. Зокрема, у Карпатах запаси оцінюються в 55 тонн, у Донбасі прогнозні ресурси становлять близько 400 тонн, а найбільш золотоносним регіоном вважається Український щит, де очікується можливість видобутку до 2400 тонн золота.

Золоті родовища України

Подібні цифри наводить і вчителька географії та блогерка Валерія Яновська, яка зазначає, що родовища золота знайдені практично по всій території країни. За її словами, окрім 11 підтверджених родовищ, за останні десятиліття в Україні відкрили понад 200 перспективних рудопроявів золота, які мають потенціал для подальших досліджень. ТСН зазначає, що основні запаси розсипного золота зосереджені в Житомирській області поблизу Новограда-Волинського.

Чи була в Україні "золота лихоманка"

Як розповідає краєзнавець Федір Шандор, близько 130 років тому Закарпаття пережило короткотривалу "золоту лихоманку". За його словами, місцеві мешканці, надихнувшись газетними публікаціями про Клондайк, масово намагалися намивати золото в горах. Золото шукали примітивними методами — у посуді, використовуючи шкури як фільтри. Втім, за словами дослідника, ця лихоманка тривала лише кілька місяців і завершилася втручанням поліції, а великих скарбів так ніхто і не знайшов.

Водночас Шандор наголошує, що золото в Карпатах усе ж є: геологи зафіксували наявність золотоносного піску, хоч і в невеликих кількостях. Крім того, під час досліджень були виявлені гірський кришталь, унгварит (хлоропал) і родоніт, що, за словами вченого, дало поштовх розвитку геологічних досліджень у регіоні.

Чому золото в Україні не видобувають

Попри значний потенціал, промисловий видобуток золота в Україні наразі не здійснюється. Валерія Яновська пояснює, що до 2013 року річне видобування України в золоті становила близько 5 тонн, і цей обсяг країна імпортувала.

Серед ключових причин відсутності видобутку Інститут геології називає недостатнє вивчення мінеральних ресурсів, складність запуску технологічних процесів і необхідність значних інвестицій. За оцінками фахівців, на золоторудних об’єктах із запасами 30–40 тонн обсяг необхідних інвестицій перевищує 3,5 млрд грн.

Критичні мінерали України/ Інвестиційний атлас надрокористувача

Для видобутку потрібні спецдозволи

За даними NADRA.info, з 1991 до 2020 року в Україні було видано 69 спецдозволів на геологічне вивчення та/або промислову розробку родовищ золота. Станом на 2025 рік дійсними залишаються дозволи, видані у 2002, 2010, 2012 та 2019 роках.

Дозвіл датований 20 вересня 2019 року — його отримало ТОВ "Ліра Майн Мінералз" на розробку ділянок Клинцівського родовища в Кіровоградській області. Дозвіл чинний до 2034 року .

— його отримало на розробку ділянок Клинцівського родовища в Кіровоградській області. Дозвіл чинний до . дозволи 2012 року на родовища Мужіївське, Берегівське та Квасівське у Закарпатській області, які сьогодні контролюються компаніями, пов’язаними з AVELLANA GOLD LTD (Кіпр).

у Закарпатській області, які сьогодні контролюються компаніями, пов’язаними з (Кіпр). дозволи 2010 року на родовища Сергіївське (Дніпропетровська область) та Сауляк (Закарпатська область).

(Дніпропетровська область) та (Закарпатська область). дозвіл 2002 року на Бобриківське родовище у Луганській області, дію якого було продовжено на період АТО, наразі воно окуповане.

Раніше "Телеграф" розповідав, які корисні копалини взагалі є в Україні. Загалом йдеться про близько 20 000 родовищ потенційною вартістю у $26 трлн.