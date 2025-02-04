Не тільки рідкоземельні метали: які корисні копалини ховаються в надрах України (карти)

Багато цінних ресурсів розташовується на територіях, які окупувала Росія

Інші країни зацікавлені в корисних копалинах України. Саме у нас в надрах — приблизно 5% загальних світових мінеральних ресурсів, зокрема рідкоземельні метали, в яких зацікавлений новий президент США.

Загалом йдеться про близько 20 000 родовищ корисних копалин щонайменше 116 видів. В 2024 році вартість українських копалин оцінювали в $26 трлн. Серед них — не тільки метали.

Залізна руда

Україна має значні запаси залізної руди, розташовані в основному в Криворізькому басейні, на який припадає понад 90% видобутку залізної руди в країні. Загальні запаси оцінюються у 27,4 млрд тонн.

Титан

Україна володіє найбільшими запасами титану в Європі, що становить близько 7% світових запасів. Титан має вирішальне значення для різних галузей промисловості, включаючи аерокосмічну та виготовлення медичної техніки.

Карта титанових руд

Марганець

Україна має одні з найбільших запасів марганцю в світі, значні поклади знаходяться в Нікопольському марганцевому басейні.

Уран і рідкоземельні метали (тантал, ніобій, берилій, цирконій, скандій)

В Україні залягає 2,3% світового запасу урану та різноманітні рідкоземельні метали, необхідних для розвитку ядерної енергетики та передових технологій.

Уранові об'єкти України

Об'єкти рідкісних та рідкоземельних металів

Графіт

Україна входить до п’ятірки світових лідерів за запасами природного графіту, маючи 18 млн тонн балансових родовищ і близько 100 млн тонн перспективних ресурсів.Графіт це важливий матеріал для акумуляторів, мастильних матеріалів і навіть ядерних реакторів.

Розташування графітових родовищ

Літій

З орієнтовними запасами майже 500 000 тонн Україна є одним із найбільших постачальників літію в Європі, життєво важливого для виробництва акумуляторів.

Літієві об'єкти України

Галій

Україна є п’ятим у світі виробником галію, ключового компонента у виробництві напівпровідників.

Мідь і цинк

Україна також є значним виробником міді (4 місце в Європі) і цинку (6 місце) серед інших кольорових металів.

Загальна карта корисних копалин України

Раніше "Телеграф" також розповідав про зацікавленість Трампа Гренландією. Там також знаходяться запаси рідкоземельних металів.