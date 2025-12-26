Украина сидит на золоте, но не добывает его: где искать наибольшее богатство (карты)

Украина имеет значительный потенциал запасов золота, однако промышленная добыча этого драгоценного металла фактически не ведется

Золотая лихорадка в Украине может стать реальностью — этого драгоценного металла в Украине немало, но добывать его очень дорого. Данные о его количестве в общем доступе.

По оценкам Института геологии, общий потенциал Украины по добыче золота составляет около 3 тысяч тонн. В частности, в Карпатах запасы оцениваются в 55 тонн, на Донбассе прогнозные ресурсы составляют около 400 тонн, а наиболее золотоносным регионом считается Украинский щит, где ожидается возможность добычи до 2400 тонн золота.

Золотые месторождения Украины

Подобные цифры приводит и учительница географии и блоггер Валерия Яновская, которая отмечает, что месторождения золота найдены практически по всей территории страны. По ее словам, кроме 11 подтвержденных месторождений, за последние десятилетия в Украине открыли более 200 перспективных рудопроявлений золота, имеющих потенциал для дальнейших исследований. ТСН отмечает, что основные запасы россыпного золота сосредоточены в Житомирской области вблизи Новограда-Волынского.

Была ли в Украине "золотая лихорадка"

Как рассказывает краевед Федор Шандор, около 130 лет назад Закарпатье пережило кратковременную "золотую лихорадку". По его словам, местные жители, вдохновившись газетными публикациями о Клондайке, массово пытались намывать золото в горах. Золото искали примитивными методами – в посуде, используя шкуры в качестве фильтров. Впрочем, по словам исследователя, эта лихорадка продолжалась всего несколько месяцев и завершилась вмешательством полиции, а больших сокровищ так никто и не нашел.

В то же время Шандор отмечает, что золото в Карпатах все же есть: геологи зафиксировали наличие золотоносного песка, хоть и в небольших количествах. Кроме того, в ходе исследований были обнаружены горный хрусталь, унгварит (хлоропал) и родонит, что, по словам ученого, дало толчок развитию геологических исследований в регионе.

Почему золото в Украине не добывают

Несмотря на значительный потенциал, промышленная добыча золота в Украине пока не осуществляется. Валерия Яновская объясняет, что к 2013 году годовая добыча Украины в золоте составила около 5 тонн, и этот объем страна импортировала.

Среди ключевых причин отсутствия добычи Институт геологии называет недостаточное изучение минеральных ресурсов, сложность запуска технологических процессов и необходимость значительных инвестиций. По оценкам специалистов, на золоторудных объектах с запасами 30–40 тонн объем необходимых инвестиций превышает 3,5 млрд. грн.

Критические минералы Украины/ Инвестиционный атлас недропользователя

Для добычи требуются спецразрешения

По данным NADRA.info, с 1991 по 2020 год в Украине было выдано 69 спецразрешений на геологическое изучение и/или промышленную разработку месторождений золота. По состоянию на 2025 год действительными остаются разрешения, выданные в 2002, 2010, 2012 и 2019 годах.

Разрешение датировано 20 сентября 2019 года – его получило ООО "Лира Майн Минералз" на разработку участков Клинцевского месторождения в Кировоградской области. Разрешение действует до 2034 года .

– его получило на разработку участков Клинцевского месторождения в Кировоградской области. Разрешение действует до . разрешения 2012 года на месторождения Мужиевское, Береговское и Квасовское в Закарпатской области, которые сегодня контролируются компаниями, связанными с AVELLANA GOLD LTD (Кипр).

в Закарпатской области, которые сегодня контролируются компаниями, связанными с (Кипр). разрешения 2010 года на месторождения Сергеевское (Днепропетровская область) и Сауляк (Закарпатская область).

(Днепропетровская область) и (Закарпатская область). разрешение 2002 года на Бобриковское месторождение в Луганской области, действие которого было продлено на период АТО, оно оккупировано.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие полезные ископаемые вообще есть в Украине. В общей сложности речь идет об около 20 000 месторождений потенциальной стоимостью в $26 трлн.