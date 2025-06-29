Окрім розсекречення, планується спростити формат геологічних даних та звітів для більш зручної роботи із ними

Уряд України прийняв рішення зняти закріплений ще з радянських часів гриф "Секретно" з даних щодо українських корисних копалин, в першу чергу стратегічних мінералів. Тепер бізнес може отримати доступ до інформації про титан, золото, літій, рідкісноземельні метали та інші стратегічно важливі ресурси, які чекають на інвестиції.

Про це заявила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук. Вона зазначила, що гриф "Секретно" знято із даних про літій, золото, титан, платина, алмази, паладій, цирконій, іридій та інші метали та матеріалу. Єдині родовища, щодо яких секретність збережено – це уранові.

"Гриф скасовано, і зараз ми завершуємо всі бюрократичні процедури, щоб повноцінно працювати з інвесторами та бізнесом", – зазначила вона.

Окрім розсекречення, планується спростити формат геологічних даних та звітів для більш зручної роботи із ними. Більшу частину документів оцифрують, загалом планується перевести "в цифру" 66 тисяч документів. Паралельно вже зараз сформовано національні переліки стратегічної та критичної сировини, ведеться розробка 3D-карт та 3D-моделей родовищ. Частина з цих родовищ пізніше буде виставлена на аукціон інвесторів.

Нагадаємо, що 30 квітня Україна та Сполучені Штати підписали оновлену угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, який буде фінансувати проєкти з видобутку українських корисних копалин. Документ передбачає рівноправне управління фондом з боку Києва та Вашингтона та значно вигідніші для України умови, ніж ті, що були у попередній версії документа.

16 червня Україна зробила перші практичні кроки щодо реалізації мінеральної угоди зі США. Почалася підготовка до запуску тендеру на розробку великого державного родовища літію. Цим проєктом вже зацікавився бізнесмен з оточення Трампа.

Проте є й проблеми, в першу чергу через росіян та їхніх китайських союзників. Зокрема, нещодавно Росія отримала контроль над ще одним стратегічним ресурсом України — літієм. Окупанти просунулися вглиб Донеччини, захопивши населений пункт Шевченко та родовище літію біля нього. А щодо Китаю – за даними українських ЗМІ, Китай не тільки підтримує активні політичні контакти з росіянами, але й готується грабувати Україну. Зокрема, так званий "приватний бізнес" китайців почав активно "заходити" на тимчасово окуповані українські території, які зараз перебувають під контролем російського режиму.