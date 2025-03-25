Китайцям потрібний український бурштин: що зараз з видобутком "сонячного каменю" і чи зникли нелегальні копачі

Після законодавчого врегулювання видобутку бурштину старателі все одно працюють

Попри активне проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, а саме ділянками з покладами бурштину, видобуває "сонячний камінь" в країні офіційно лише 9 компаній. При цьому правоохоронці продовжують фіксувати поодинокі випадки роботи чорних копачів та факти незаконної обробки бурштину.

"Телеграф" зібрав статистику кількості виданих за останні роки спецдозволів на користування надрами, без яких неможливо проводити ні дослідні роботи, ні видобуток, придивився до фірм, що цікавляться бурштиновими родовищами, та підрахував, який зиск має бюджет від видобутку.

Китайці, австрійці, естонці: як іноземці дотичні до спецдозволів

Цікавість українського бізнесу до бурштину не спадає в останні роки. Компанії – як старі гравці на ринку видобутку "сонячного каменя", так й нові – намагаються отримати доступ до родовищ, що зосереджені у Житомирській та Рівненській областях. При цьому у Волинській області, де також є бурштинові поклади, з цим без сюрпризів – тут видобуває цінний камінь лише комунальне підприємство "Волиньприродресурс". Дозвільні документи КП отримало ще у 2017-му році, а пізніше, принаймні з 2020 року, коли відбулась легалізація бурштиновидобутку, нові нікому не видались.

На Волині видобуває бурштин офіційно тільки комунальне підприємство

На Житомирщині, де бурштинових родовищ багато, але вони не великі, спецдозволів різних категорій було надано за 2022-2024 року тільки три. Про це йдеться у відповіді Державної служба геології та надр України на запит "Телеграфу". Два дозвільні документи на виконання геологічного вивчення надр, що передбачає дослідно промислову розробку, отримали у 2022 та 2023 роках за результатами аукціонів ТОВ "Орбіта-Темп" (за 200 тис. придбало спецдозвіл на ділянку Древлянська-7) та "Грейт СГ Юкрейн" (за 1 млн. 68 тис. гривень спецдозвіл на ділянку Дружбівська), які мають столичну реєстрацію.

За минулий рік на Житомирщині реалізували лише 1 спецдозвіл, на Рівненщині - 15

"Найжирніший шматок" у вигляді спецдозволу на видобування корисних копалин в родовищі Біле у Житомирській області площею 66,29 га – отримало минулого року ТОВ "Деревообробна євроліс". Це один з трьох випадків за останні роки, коли це відбулось без процедури електронних торгів. Такий варіант передбачає законодавство у випадку, коли надрокористувач сам проводить геологічне вивчення ділянки чи геолого-економічну оцінку з підрахунком запасів. Розмір збору, що сплачується до державного бюджету, при цьому склав 4 млн 835 тис. гривень. Фірма має в засновниках мешканця Броварів Ігоря Кошеля. Цей же підприємець донедавна входив до складу бенефіціарів ТОВ "Бізнес Еліт Груп ЛТД", яке вже добуває бурштин у Рівненській області й за результатами 2023 року було в трійці лідерів з видобутку по країні з показником 4383,48 кг.

На Рівненщині за 2022-2024 роки були надано загалом 37 спецдозволів, в тому числі два без аукціону. У 2022 на Томашгородське родовище зі значними запасами бурштину-сирцю (площа 457,7 га) дозвільні документи отримало ТОВ "Сонячне ремесло" (раніше мала назву "Санкамян"), розмір збору склав – 2 млн 871 тис. гривень. Кінцевими бенефіціарними власниками фірми, за даними сервісу Опедатабот, значиться відомий столичний бізнесмен Ігор Мазепа та екснардеп, однопартієць, земляк Литвина старшого, депутат Рівненської облради кількох скликань Юрій Благодир. Обидва – Мазепа через фірму "Конкорд консалтинг", а Благодир напряму – були дотичні до ще однієї фірми зі схожою назвою – ТОВ "Центр Сонячне ремесло", що займалось розробкою кар’єру з покладами бурштину "Володимирець Східний" (площа 83,9 га). Але у 2024-му продали її громадянину Китаю Рен Йонгпенгу.

Ще один китайський бізнесмен – Ванг Чжикай, що є одним з основних операторів бурштинового ринку у Піднебесній, віднедавна має частку у ТОВ "Сонячне ремесло". Мазепа відзначав це як здобуток, адже, за його словами, Ванг Чжикай став одним з небагатьох прямих іноземних інвесторів в Україну під час війни.

У 2023 так само без електронних торгів спецдозвіл на видобуток на родовищі "Золоте", в тому числі ділянці Центральній (площа 2434,73 га) отримало ТОВ "Ред.Мет". Збір був визначений на рівні 5 млн 670 тис. гривень. Фірма має у засновниках кіпрську компанію "Амберхольд Трейдінг Лімітед" та естонську "Фоксерком", а кінцевими бенефіціарами значаться литовець Закаркєнє Лорета та Олег Богельський (долучився на початку 2025 року) – український бізнесмен, якого називають бурштиновим бароном. Адже він є керівником групи компаній "Амбер Гальбін", одне з них "Бурпром" серед перших після введення в дію нового закону придбало спецдозволи на користування надрами на Рівненщині й здійснює наразі промисловий видобуток "сонячного каменю".

Учасники торгів примудрялись домовлятися

Більшість же спецдозволів було розіграно на аукціонах. При цьому в переможцях часто зустрічаються одні й ті самі компанії. Наприклад, у 2024 році ООО "Амберкінг Юкрейн (засновники Віталій Питель з міста Сарни Рівненської області та Роман Руденко з Радомишля Житомирської області) стало власником дозвільних документів на три ділянки – Дібрівська, 3 та 4, Осів-7. Сплативши відповідно 1 млн 365 тис. гривень, 1 млн 146 тис. гривень та 10,6 млн гривень. На початку 2025 фірма перемогла ще в кількох торгах: зі ставкою 4,1 млн гривень за ділянку Крючкова-5, 1 млн гривень – Юрівська-11 та 2,06 млн гривень – Лозки-3. Один з власників компанії — Роман Руденко — бізнесмен, що фігурував кілька років тому в "бурштиновій справі" як компаньйон Борислава Розенблата — колишнього народного депутата від БПП. Попри наявність записів у САП, де зафіксована розповідь про схему вивезення незаконно добутого бурштину з України для подальшого продажу закордоном Руденку не оголошували підозру та до відповідальності не притягували, а тепер його фірми беруть активну участь у боротьбі за спецдозволи на бурштинові поклади.

Неодноразово перемагало у торгах і ТОВ "Полісся Природ Ресурс", в засновниках якої з часткою 51% є австрійська компанія "Вертепул ГмбХ" та українське ТОВ "Майнінгбел", а кінцевими бенефіціарами – українець Дмитро Угро та німець Марк Клопфель. У 2024 році за 2,5, млн гривень фірма придбала спецдозвіл по ділянці Юріївська-6, за 3,4 млн гривень – Крючкова, за 2,01 млн. гривень – Крючкова-1, за 182 тис гривень – Ярова-35. Назва компанії, до речі, фігурує в кримінальній справі, порушеній у липні минулого року, як це не дивно, але "за порушення правил охорони або використання надр" (ч.1 ст. 240-1 Кримінального кодексу України). Як зазначається в ухвалі Володимирецького райсуду Рівненської області співробітники СБУ затримали поблизу села Жовкині людей, які за допомогою мотопомп кустарного виробництва незаконно видобували бурштин. Порушники представились співробітниками ТОВ "Полісся Природ Ресурс", але жодних документів на підтвердження не надали. Розслідування у справі й досі триває.

Невідомі представились працівниками фірми-власника спецдозволу, але документів не мали

Попри ніби прозорість процедури пошуку власників спецдозволів, як з'ясувалось, не завжди торги відбуваються за правилами. А саме, учасники вдаються "до спотворення конкуренції". До таких висновків за результатами перевірок у березні-вересні 2024 року дійшли територіальні відділення Антимонопольного комітету. Про це повідомляє NADRA.INFO й наводить приклади, що ТОВ "Амбербур" і ТОВ "Хупо Се Трейд" були єдиними учасниками на трьох аукціонах, при цьому одна з компаній пропонувала викупити спецдозвіл за 4 млн. гривень, але вчасно не підписувала протокол, тож перемога з ціною в 11-13 разів меншою відходила конкуренту.

Переможець з ціною в понад 4 млн гривень не підписав протокол, тому спецдозвіл отримала інша фірма

За такою ж схемою діяли фірми "Амберпром", ТОВ "Ентер Гео Інвест", "Амберкінг", "Амбер-Груп". При цьому власником кількох з них є вже згаданий Роман Руденко, тож недивно, що відбувались певні кулуарні домовленості, що впливали на результати торгів.

Видобуток, як і рентна плата, зростає

Станом на середину березня 2025 року безпосередньо видобутком сонячного бурштину займається, за даними електронної бази даних ДНВП "Геоінформ України", 9 компаній. З них тільки одна має комунальну форму власності, це вже згадане КП "Волиньприродоресурс" та 8 підприємств приватної власності, у тому числі 2 ‒ у Житомирській області, 6 ‒ у Рівненській області. У Держслужбі геології та надр України перелік фірм на запит "Телеграфу" не надали, як і не проінформували про загальні результати видобутку бурштину за 2024 рік. Як пояснили у Держслужбі геології та надр України, "дані будуть отримані після обробки статистичних форм звітності підприємств за формою 5-гр". При цьому КП "Волиньприроресурс" повідомило, що минулого року видобуло 6754 кг бурштину, а загалом з 2020 року – 36 139 кг.

За три роки Держгеонадра реалізувади 40 спецдозволів на бурштинові ділянки

На офіційному сайті наразі міститься перелік компаній, які видобували бурштин у 2022 році. Їх тоді було 11. Крім КП, що діє на Волині, це були ТОВ "Центр "Сонячне ремесло", "Технобуд", "Деревообробна Євроліс", "Бурпром", "Західземресурс", "Будівельна компанія Дейто", "Гранойл", "Райт Солюшн", "Бізнес Еліт Груп" та державне підприємство "Бурштин України". Всі разом вони видобули 24 175 кг бурштину.

2022 рік став останнім роком роботи державного підприємства "Бурштин України"

У 2023 році показник видобутку зріс до 40 184 кг (така кількість фігурує у відповіді Держгеонадр на запит "Телеграфу", а на у звіті на сайті вказаний річний результат — 39 256 кг — Авт.), й до цього долучились вже 12 компаній, в лавах яких відбулось рокірування. Ядро склали – КП "Волиньприроресурс", ТОВ "Центр "Сонячне ремесло", "Бізнес Еліт Груп", "Технобуд", "Бурпром", "Західземресурс", "Райт Солюшн", що працювали й в попередній рік. При цьому з ринку остаточно пішло держпідприємство, його з другої спроби продав Фонд держмайна, при цьому за ціну в половину меншу від початкової. Таким чином майже 6 тис. кв. метрів виробничих та адмінбудівель та 43 га землі отримало лише за 6,7 млн гривень ТОВ "Будтранс-Логістик". Компанія, які належить зараз Олені й Дарині Тарар, переоформила на себе спецдозвіл на видобуток "сонячного каменю". Решту приватних компаній замінили нові гравці – ТОВ "Кністер Груп", "Земресурсінвест", "Полісся Інвестмент Девелопмент Груп", "Вертеп" та "Інклюз-8".

Єдине КП, що видобуває бурштин, стабільно тримається в лідерах

Крім надходжень до державного бюджету від продажу спецдозволів, компанії що їх отримали, вносять і рентну плату за користування надрами для видобування бурштину. До зведеного бюджету у 2022 році, за даними Державної казначейської служби України, надійшло 21,4 млн гривень (з них 15 до держбюджету, а 6,4 – до місцевих), у 2023 – 35,4 млн гривень (з них 24,8 – до держбюджету, 10,6 – до місцевих), у 2024 – 32,3 млн гривень (з них 22,6 – до держбюджету, 9,7 – до місцевих).

У 2024 році рівень надходжень рентної плати знизився

На Волині рентну плату отримували чотири територіальні громади – Маневицька, Любешівська, Камінь-Каширська та Прилісненська, на Житомирщині – Олевська, Ушомирська та Словечанська, а на Рівненщині – Вирівська, Рокитнівська, Володимирецька, Каноницька, Дубровицька, Немовицька, Гощанська та Клесівська. У 2022 році загальний розмір надходжень складав 6 млн 443 тис. гривень, у 2023 році — 10 млн 623 тис. гривень, у 2024 — 9 млн 712 тис. гривень.

Зиск від видобутку "сонячного каменю" мають й громади, не території яких є його поклади

Копали навіть в нацпарку, транспортували та обробляли

Попри такі показники легального видобутку "сонячного каменю", повністю побороти незаконний промисел й досі не вдалось. Звісно, пік давно минув, але такі випадки дій старателів поза законом й надалі фіксуються. Наприклад, у Житомирській області, за даними ГУ Нацполіції, у 2022 році було виявлено і задокументовано 6 фактів "незаконного видобування корисної копалини загальнодержавного значення – бурштину", у 2023 році – 5, у 2024 – 3. Копачів "на гарячому" силовики ловили в Олевському, Овруцькому та Коростенському районах. У всіх випадках правоохоронці розпочинали кримінальні провадження за ст. 240-1 Кримінального кодексу України.

В цей період слідчі розслідували й справи попередніх років, таким чином у 2022 році на розгляді перебувало 19 справ, що пов'язані не тільки безпосередньо з промислом, а й перевезенням та збутом. При цьому підпільні цехи з обробки бурштину-сирцю на Житомирщині за останні три роки не виявляли. У 2023 кількість проваджень становила 14, у 2024 – 6, у 2025 – 1. До суду дійшов незначний відсоток справ. У 2022 – лише дві з двома обвинуваченими особами, натомість 8 кримінальних проваджень було закрито, у 2023 – по 3 справам почався судовий розгляд (по одній було укладено угоду), а 5 проваджень закрили, у 2024 – 2 провадження "пішли" в суд, а 1 закрили.

Деякі провадження по бурштину поліція закриває

Волинська поліція поки не надала відповідь на запит "Телеграфа" щодо статистики бурштинових правопорушень. На офіційних сторінках можна знайти згадки про 9 таких випадків за три останні роки, при цьому йдеться про зберігання або перевезення бурштину. Найбільша "здобич" – це "бізнес" групи місцевих мешканців, що скуповували "сонячний камінь" в сусідній – Рівненській області, а згодом обробляли у підпільному цеху.

Рівненщина, до речі, лідер серед трьох областей по бурштиновим оборудкам, й хоча обласний підрозділ Нацполу також відмовчався й не надав відповідь на запит нашого видання, але регулярно звітував у соцмережах. Й з цих повідомлень випливає, що "сонячне каміння" в регіоні активно незаконно копають, зберігають, перевозять та обробляють. Один зі "свіжих" прикладів – 19 березня силовики "накрили" двох місцевих мешканців поблизу села Вежиці, що використовували в роботі саморобну помпу та всюдихід та встигли видобути 9 кілограмів бурштину. А у лютому у селі Тинне правоохоронці виявили цех, в якому обробляли та фасували готовий камінь для продажу. У січні зафіксовано 7 фактів перевезення або зберігання бурштину-сирцю, найбільшу партію в 143 кг виявили у мешканця селища Клевань.

Старателі здійснюють гідро-розмив ґрунту й ти шкодять природі

Стабільно викривали нелегальних копачів бурштину правоохоронці Рівненщині й протягом трьох років повномасштабного вторгнення. У травні 2022 добре підготовлені старателі працювали в урочищі "Балки", у червні під час операції у селища Томашгород поліцейські зібрали врожай з мотопомп – вилучили 8 штук як кустарного, так й місцевого виробництва, що місцеві використовували для незаконного видобутку. У вересні того ж року успішним виявився візит стражів порядку до села Степангород та урочища "Ями", розташоване поблизу, де "назбирали" 11 мотопомп та інше знаряддя, а також зброю та бурштин-сирець. Загалом за рік правоохоронці вилучили зо чотири десятки мотопомп та 144,5 кг "сонячного каменю" – принаймні про таку кількість можна знайти згадки в повідомленнях правоохоронців.

Часом правоохоронці вилучають крупні партії бурштину-сирцю

У 2023 році, коли фіксувалось і збільшення офіційного видобутку, більш наполегливо працювали й старателі. Десятки випадків їхньої діяльності задокументували поліціянти, зокрема, "мили" каміння місцеві мешканці в урочищі "Залуг", в урочищі "Стави", в лісі поблизу села Будимля, неподалік села Старе Село тощо. Також було достатньо за рік випадків, коли місцеві мешканці попадались на перевезенні чи зберіганні бурштину, зокрема, в Сарненському районі в машині 29-річного місцевого мешканця "знайшлось" аж 355 кг бурштину, вартість якого дорівнює 1,5 млн гривень, а у мешканця селища Володимирець, де міститься велике родовище, вилучили вдома майже півтони каменю, вартість якого сягає 7 млн гривень. Під кінець року правоохоронці провели "бурштинову операцію" на майже 4,5 млн гривень, коли викрили угруповування, що налагодили повний цикл від видобутку до продажу вже обробленого "сонячного каміння". Якщо скласти вагу всього бурштину, що було вилучено і інформацію про яку оприлюднили співробітники поліції, то виходить майже 2 тонни каменю (!).

У 2024 році тенденція зберігалась – мешканці Рівненщини відзначались й незаконним видобутком, при цьому традиційно використовували метод гідророзмиву ґрунту та копали навіть на території Нобельського національного природного парку. Найбільшу партію бурштину-сирцю – 970 кг – було вилучено у серпні 2024 року вдома та за місцем роботи мешканця Квасилова. А загалом за рік правоохоронці "назбирали" майже 1,5 тонни – це дані з відкритих джерел, при цьому не у всіх повідомленнях про виявлення та вилучення "сонячного каменю" зазначались фактичні обсяги, тож реальні масштаби можуть відрізнятися.

Як повідомляв "Телеграф", адміністрація Трампа планує підписати угоди про рідкоземельні копалини по всьому світу, в тому числі його цікавлять поклади, які має Україна.