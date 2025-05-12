Трамп не зможе відступити? Як мінеральна угода прив'язує США до інтересів України

Як угода про копалини вплинула на відносини США та України

США та Україна уклали стратегічну угоду щодо корисних копалин. Верховна Рада ратифікувала документ конституційною більшістю у 338 голосів. Очікувалось, що вона допоможе зміцнити стосунки з США та поглибити співпрацю.

Про значення цієї угоди розповів в інтерв'ю OBOZ.UA народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"Кремль і Путін серйозно побоювались підписання цієї угоди, оскільки вони зацікавлені в ізоляції України та погіршенні її відносин із США. Їхня стратегія полягає в тому, щоб залишити Україну без підтримки", – зазначив Мережко.

За його словами, ситуація суттєво змінилася після того, як Україна конструктивно підійшла до перемовин, погодившись на пропозиції Трампа щодо перемир'я. Ратифікація угоди без жодного голосу "проти" чи утримання продемонструвала рідкісну єдність українських нардепів.

Народний депутат підкреслив, що цей крок посилив інтерес чинного президента США до України, передусім з економічної точки зору. Як бізнесмен, Дональд Трамп тепер розглядає Україну як частину своїх інтересів, що автоматично підвищує її стратегічну вагу.

"Для Путіна це ускладнює подальшу агресію, адже тепер вона спрямована не лише проти України, а й проти інтересів США. Кремль опинився в ситуації, де не має чіткої відповіді на зміну обставин", – пояснив Мережко.

На запитання про дилему для Трампа щодо подальших дій стосовно України та Росії, голова Комітету відповів: "Абсолютно правильно. Ми зараз на порозі кульмінації. Можливо, у найближчі тижні чи місяці".

Мережко наголосив: "Україна погодилася на припинення вогню, погодилася на стратегічні угоди, зокрема щодо корисних копалин. Але Путін, очевидно, продовжуватиме війну й намагання нас знищити".

Головне питання тепер – реакція Трампа. Відступ від підтримки України, на думку Мережка, вже неможливий. Україна продемонструвала себе як конструктивного партнера, погодившись на припинення вогню за умов, які не дозволять Росії використати це пізніше проти України.

Йдеться про створення гарантій безпеки, виживання та підтримки. Серед можливих кроків США – запровадження вторинних санкцій проти країн, які допомагають Росії, купують її енергоносії.

"Можливо, він ще остаточно не вирішив, але вже зараз ми бачимо, що після укладення цієї угоди він рухається в напрямку підтримки України й посилення тиску на Росію", – підсумував Олександр Мережко.

Раніше "Телеграф" також писав, які підводні камені приховані в угоді про корисні копалини. Там є інвестиції, прибуток, зацікавленість, але без гарантій для України.