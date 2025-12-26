Що спільного у корейця з BTS та української зими: це слово ви можете не знати

Цим словом називають специфічне явище на річках, озерах та у морі

З настанням морозів річки України вкриваються льодом. Та не всі знають, яку солодку назву має цей перший лід. Тонкий, часто кашоподібний лід, який вкриває річки перед тим, як їх скує остаточно називається шуга.

Саме про це явище в грудні та навесні попереджає ДСНС. Такий лід з'являється двічі на рік. Другий раз — під час весняного льодоходу. Утворюється шуга з льодяного сала, кристалів льоду, що утворюють на поверхні плями чи "плівку" з льоду, наче розтоплений жир.

Шуга на Десні / Фото: Мезинський національний природний парк

Шуга — не просто цікаве явище, а й сигнал про небезпеку для суден. Раніше, якщо на морі утворювалась шуга, це було ознакою, що потрібно вийти в море. Під час шуги, коли на додачу ще йшов сніг, на поверхні води збирались майже кучугури — сніжура, якщо цю суміш прибивало до берега і підморожувало вночі, кораблі могли в тому застрягнути аж до потепління.

Зазначимо, що окрім прямого значення слово шуга має й інші. Зокрема Шуга — псевдонім корейського співака Мін Юнґі, учасника гурту BTS. Також "шуга" — варіант вимови англійського слова "цукор" (sugar).

Мін Юнґі / Фото: Вікіпедія

