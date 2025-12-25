У вас точно є хоч один такий. Що означає смішне українське слово "сябер"

Це слово має кілька значень

В українській мові є унікальне кумедне слово, яке ймовірніше має іноземне походження. Йдеться про "сябер".

Згідно зі словником української мови Бориса Грінченка, це слово вважається синонімом колезі: "Сябер — учасник земельного володіння, компаньйон у торговельному підприємстві", — йдеться там. Однак насправді "сябер" має кілька значень, деякі з яких зараз майже не зустрічаються.

"Сябер" використовують у значенні товариша, приятеля чи сусіда, або ж колеги. Мовознавці стверджують, що в Україну в давнину це слово прийшло з Білорусі. "sabier" з білоруської буквально перекладається як друг чи товариш. У множині ж можна казати "сябри".

Окрім того, деякі мовознавці вважають, що слово має старослов'янське походження від "сябьръ". Воно пов'язане з поняттями спільності, сусідства та дружби.

Цікаво, що в Україні слово "сябер" також використовували як історичний термін для селян Київської Русі та пізніших часів, які спільно володіли землею та господарством.

Сучасне та розмовне значення:

Друг чи товариш: можна казати "сябр" (і "сябра") як синонім до "друг", "приятель", "товариш".

можна казати "сябр" (і "сябра") як синонім до "друг", "приятель", "товариш". Сусід: в українському діалекті на півночі має значення сусіда.

в українському діалекті на півночі має значення сусіда. Колега: раніше "сябром" називали співвласника паю та учасника спільної справи.

Раніше "Телеграф" розповідав про кумедне та миле українське слово, яке багатьом нагадує дитинство.