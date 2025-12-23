Це кумедне та миле українське слово багатьом нагадує дитинство. Його знають не всі

Багато хто чув його від бабусь та мам

Українська мова має багато кумедних слів, деякі з них при цьому є дуже милими. Саме таким є слово "віхтик", від якого віє затишком та теплом.

Віхтик — це зменшувальна форма від слова віхоть. Обидва варіанти означають шматок тканини, ганчірка, яку використовують у побуті. Найчастіше слово віхтик використовують у значенні ганчірка для прибирання, миття підлоги чи посуду.

Відмінювання слова віхтик

Це слово у цьому значенні поширене у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській областях. Багато хто чув слово "віхтик" від своїх бабусь.

