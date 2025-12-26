Крабові палички дешевші майже уполовину: де ловити вигідні акції для святкових салатів

Одну пачку крабових можна взяти від 50 гривень

Популярні продукти до святкового столу в Україні здешевшали завдяки знижкам у магазинах. На деяких товарах для закусок можна заощадити до 300 гривень.

У мережі "АТБ" діють знижки до 45% на один інгредієнт до новорічного салату — крабові палички. Більшість пропозицій буде актуальна до 1 січня 2026 року, як дізнався "Телеграф".

Скільки коштують крабові палички у "АТБ"

Наприклад, крабові палички від торгової марки "Водний Світ" (420 грамів) охолоджені можна купити за 81,90 гривні, що на 68 гривень дешевше (-45%). Акція також поширюється на упаковку 520 грамів від тієї самої марки — ціна впала з 172,60 до 94,90 гривень.

Крабові палички від ТМ "De Luxe Foods&Goods Selected" вагою 250 грамів продають із 30%-ю знижкою — 49,90 гривень. Раніше вони коштували 71,50 гривень.

Знижки на крабові палички в "АТБ". Фото: АТБ

