Новый год без света и тепла? Эксперт объяснил, могут ли россияне устроить полный блекаут

Россияне пытаются полностью разрушить энергетическую инфраструктуру Украины

Практически ежедневные массированные атаки россиян наносят большой ущерб энергетической инфраструктуре Украины. Однако полностью оставить Украину без газа, воды и тепла на Новый год им вряд ли удастся.

Опасность такого сценария возможна лишь в некоторых регионах страны. Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

Что нужно знать:

Россияне обстреливают не только электрогенерацию, но и газовую инфраструктуру Украины

На западе Украины ситуация лучше из-за АЭС и возможностей импорта

При умеренных температурах запасов газа должно хватить на весь январь

По мнению эксперта, возможность того, что украинцы будут встречать Новый год без света, тепла и газа, вряд ли реальна. В Украине есть еще некоторые запасы голубого топлива.

"Я бы не говорил так категорично. Расчет был, что на январь газа должно хватить при таких температурных режимах. Чтобы остаться без газа, нужен очень серьезный удар по газовой инфраструктуре в определенных регионах. Это очень сложно сделать", — сказал Попенко.

Олег Попенко Фото dengi.ua

В то же время эксперт отметил, что враг может пытаться оставить без тепла и электроэнергии отдельные районы и регионы Украины. И эта опасность реальна.

"Например, Тернопольская, Ровенская и Хмельницкая области три дня назад полностью остались без электричества, а соответственно, определенные дома без тепла и горячей воды", — напомнил Попенко.

Олег Попенко. Фото Facebook/olegpopenko

Обстрел Украины 27 декабря

Как сообщал "Телеграф", в Киеве в результате российской атаки 27 декабря пострадали многие частные дома, многоэтажки и другие здания. Около 15 часов россияне ударили по объектам "Нафтогаза".

"Россия снова бьет по газу и теплу, специально под морозы. Есть попадание в ТЭЦ Группы Нафтогаз и предприятия, занимающиеся добычей газа. Аварийные бригады уже работают", — отметили в компании.

Ранее Телеграф рассказывал, чем отличаются ТЭС, ГЭС и ТЭЦ и почему они являются приоритетной целью для россиян.