Пріоритетна ціль для Росії. Чим відрізняються ТЕС, ГЕС та ТЕЦ і яка їхня потужність

До 2022 року в Україні працювало 20 ГЕС, 21 ТЕЦ та 15 великих ТЕС

Росія вчергове атакувала генераційні потужності України під час удару 27 грудня. Попередньо, було пошкоджено одну з ГЕС в Київській області.

"Телеграф" розповість, у чому різниця між ГЕС, ТЕС та ТЕЦ та яка їх потужність. Зауважимо, що усі ці станції генерують електроенергію.

ГЕС — це гідроелектростанція, яка отримує електрику внаслідок сили падіння води. Її принцип роботи полягає в наступному: гребля створює водосховище, вода під напором подається на лопаті турбіни, змушуючи її обертатися. Рух турбіни передається на генератор, який і виробляє електроенергію.

Гідроелектростанції зазвичай розташовані на каскадах великих річок, в Україні — це Дніпро та Дністер. Загалом на території країни є 10 ГЕС, але дві з них Каховська та Дніпровська наразі не працюють.

ГЕС. Фото: Вікіпедія

Основні ГЕС:

Київський гідровузол: Київська ГЕС, Київська ГАЕС.

Київська ГЕС, Київська ГАЕС. Канівський гідровузол: Канівська ГЕС.

Канівська ГЕС. Кременчуцький гідровузол: Кременчуцька ГЕС.

Кременчуцька ГЕС. Середньодніпровський гідровузол: Середньодніпровська ГЕС.

Середньодніпровська ГЕС. Дніпровський гідровузол: Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2.

Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2. Дністровський гідровузол: Дністровська ГЕС, Дністровська ГАЕС.

ТЕС — це теплоелектростанція, вона отримує електрику шляхом спалювання палива — вугілля чи газу. Її принцип роботи полягає у наступному: паливо спалюють у котлі, нагріваючи воду до стану пари. Вона під високим тиском обертає турбіну, яка з'єднана з генератором, а генератор вже виробляє електроенергію. До повномасштабного вторгнення Росії в Україні було 15 великих ТЕС.

ТЕС. Фото: Вікіпедія

ТЕЦ — це теплоелектроцентраль, яка виробляє електрику та тепло шляхом спалювання палива. Зазвичай це вугілля або газ. За допомогою спалювання палива вода нагрівається до пари, яка під тиском обертає турбіни. Це своєю чергою запускає генератори, які й виробляють електричний струм. Україна має 21 ТЕЦ, але деякі з них не працюють через повне чи часткове руйнування.

Київська ТЕЦ. Фото: Вікіпедія

Що потужніше ТЕС, ТЕЦ чи ГЕС

Гідроелектростанції, залежно від розміру, мають потужність від 10 до 6000+ МВт. До прикладу, ДніпроГЕС — 1570 МВт. ТЕС зазвичай має потужність 500–4000 МВт. Її показники залежать від кількості енергоблоків.

ТЕЦ має в середньому потужність 50–1000 МВт. Виходить, що найпотужнішими можна вважати ТЕС та великі ГЕС, а от теплоелектроцентралі пасуть задніх. Таким чином можна вважати, що для Росії, яка продовжує енергетичний терор, пріоритетними цілями є саме ТЕС та ГЕС. Однак на практиці від ударів ворога страждають різні потужності енергетики.

