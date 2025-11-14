Зберегти тепло у домі можна, не витративши жодної копійки. Геніальна хитрість від британки (відео)

Він скоротить тепловтрати через вікна до 18%

У холодні дні так і хочеться включити батареї на повну або зігрітися додатковим електричним обігрівачем. Однак такі рішення не лише збільшують навантаження на електромережі, а й помітно відбиваються на вашому бюджеті.

Нерідко досвідчені домовласники використовують для збереження тепла в оселі "вікторіанський метод", пише express. Фахівці зазначають, що він може скоротити тепловтрати через вікна до 18%.

Британська блогерка з ніком Dan_Homelife показала на своєму прикладі суть цього підходу. Все що потрібно, лише зробити зі шторами кілька маніпуляцій.

Як зберегти тепло у домі безплатно

Штори, що висять на вікнах, просто заправте за батарею. Також щільно закріпіть їх з боків до стін. Річ у тому, що коли батареї нагрівають повітря, воно підіймається вгору. Коли штори закривають радіатор спереду, вони перекривають цей потік: тепло йде до вікна, де швидко остигає.

Якщо штори розміщені за батареєю, ніщо не заважає теплому повітрю циркулювати і рівномірно заповнювати приміщення. Це забезпечить ефективніший обігрів і вам не доведеться більше витрачатися на додаткове опалення.

Крім цього, "Телеграф" рекомендує тримати штори вдень відкритими, особливо коли в приміщення потрапляють прямі сонячні промені. Раніше ми писали докладніше про те, як зігрітися в осінні холоди.

За нових російських атак на енергосистему взимку українці можуть залишитися без тепла, але зігріти оселю навіть без опалення можливо. Раніше "Телеграф" писав, які штори зберігають тепло у домі.