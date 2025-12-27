Зекономите значну суму. Коли краще закуповувати м’ясо та сало про запас

Запаси м'яса через відключення світла краще робити обережно

Робити чималі запаси м'яса, а особливо свинини, напередодні свят не треба. Адже з 20 грудня ціни зростають і тримаються на цьому рівні до перших чисел січня.

Про це приватний заготівельник із Васильківського району Київщини Олександр розповів "Телеграфу" у матеріалі "Скільки коштуватиме свинина перед Новим роком (інфографіка)".

Що треба знати:

Свинина та сало тривалий час можуть зберігатись у морозилці

Закуповувати м'ясо з запасом треба було ще на початку грудня

Після першої декади січня ціни на м'ясо трохи знизяться

За словами експертів, вигідно закуповуватись м'ясо треба було ще кілька тижнів назад, десь на початку грудня. Адже після 20 грудня на тлі передсвяткового ажіотажу ціни зростуть, тому робити масштабні закупи немає сенсу.

Ціни на свинину у грудні 2025. Інфографіка "Телеграфу"

"Багато хто так і робить. До Нового року скупляється із запасом, кидають на заморозку", — каже Олександр.

Він додає, що м'ясо та сало чудово зберігаються при мінусових температурах та не втрачають смакових якостей. Тому свинину можна заморожувати. Однак не слід забувати, повторні цикли розморозки-заморозки погано впливають на м'ясо та не допустимі. Тобто наразі через регулярні відключення світла краще не робити занадто великі запаси, максимум на два-три приготування їжі.

