"Я вражений". Українці наробили смішних мемів про знищення російського підводного човна

Це друга російська субмарина, що підбила Україна

Українці наробили мемів про знищений СБУ прямо в порту Новоросійська підводний човен "Варшав’янка". Цей човен завдавав ударів по Україні ракетами "Калібр".

"Телеграф" зібрав яскраві жарти про знищення російського підводного човна. До слова, це друга субмарина такого класу, знищена Україною.

Іронізують, що удар по човну "Варшав’янка" став відповіддю на слова, що періодично повторює президент США Дональд Трамп — нібито Україна "не має карт". На цю тему зробили смішне відео, що показує всю суть подій.

СБУ вперше в історії вразила російський підводний човен дронами Sub Sea Baby. А от ГУР вже підбивав субмарину РФ. Іронізують, що глава СБУ Василь Малюк та очільник ГУР Кирило Буданов грають у морський бій російським флотом. Тепер у російського флота два союзника — дно та краби, сміються у мережі.

СБУ знищила російський підводний човен "Варшав’янка" — що відомо

Україна вперше вразила російський підводний човен за допомогою підводних дронів. Атака завдала критичних ушкоджень субмарині проєкту 6363 "Варшав’янка" в порту Новоросійська.

Підводний човен РФ класу "Варшав’янка"

Вибух призвів до критичних ушкоджень субмарини, фактично вивівши її з бойового складу. На борту були чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які Росія застосовує для ударів по Україні.

Оціночна вартість підводного човна класу "Варшав’янка" — близько 400 млн доларів США, проте з урахуванням міжнародних санкцій будівництво аналога може обійтися вже до 500 млн. Ці субмарини також відомі як "Чорна діра" через високу скритність та здатність корпусу поглинати акустичні сигнали.

Як повідомляв "Телеграф", у вересні 2023 року був критично пошкоджений ударом українських ракет підводний човен Б-237 "Ростов". Він входив до складу Чорноморського флоту і в момент атаки перебувала на судноремонтному заводі у тимчасово окупованому Севастополі.