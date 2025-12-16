Без світла і грошей, зате з салатами. Українці штампують смішні передсвяткові меми

Люди продовжують шукати та знаходити смішне навіть у важких випробуваннях

Україна зустрічатиме вже четвертий Новий рік в умовах війни. Попри всі проблеми та труднощі, українці не втрачають здатності та бажання жартувати.

"Телеграф" зібрав в мережі смішні меми про стан українців напередодні 2026 року. Росіяни завдають удари по нашій енергетиці, тому період року, коли темна частина доби найдовша, ми переживаємо з тривалими відключеннями світла.

Багато хто жартує про це. Дехто іронізує, що забув, навіщо у квартирі розетки.

Ще один мем про те, як люди встають вночі, щоб насолодитися світлом. А дехто жартує про людину, що лягла подрімати в очікуванні, коли ж дадуть світло, заснула та проспала весь час, поки було електропостачання.

Опублікували також скрін, на якому — все наше життя перед святами. Це частина колядки Нова радість, в якій співається що Христос народився. Одразу під нею — інформація про оновлення графіка від ДТЕК. Жодні росіяни з їхніми намаганнями позбавити нас світла не заберуть у українців світла Вифлеємської зірки та віри, що добро переможе зло.

Настрій українців під кінець року не дуже святковий, адже нервова система у році, що минає, зазнала сильних випробувань. Очікування на майбутній рік не кращі. Однак українці не впадають у сум, а продовжують шукати та знаходити смішне навіть у важких випробуваннях.

Скоро наїмося мандаринок та салатиків, жартують у мережі, і все буде добре — потерпіти лишилося небагато. А для святкових гірлянд в нас є "електрохарчування".

