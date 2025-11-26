Червоний, золотий і навіть фіолетовий: який манікюр зробити на Новий рік 2026, щоб бути в тренді

Символом нового 2026 року стане Червоний Вогняний Кінь

До нового 2026 року залишилося не так багато часу, і дівчата вже поспішають записатися на манікюр, щоб у свято виглядати бездоганно. Символом нового року за китайським календарем стане Червоний Вогняний Кінь. Тож при виборі вбрання та манікюру для зустрічі Нового року варто віддати перевагу яскравим, насиченим і "полум’яним" відтінкам.

"Телеграф" розповідає, який манікюр зробити на Новий рік, щоб Червоний Вогняний Кінь приносив вам удачу.

Манікюр на Новий рік 2026

Червоний

Це перше, що спадає на думку, коли дізнаєшся, що це буде рік Червоного Вогняного Коня. Глибокий червоний колір точно підкреслить вашу елегантність та стиль. До того ж він відмінно підходить до різних нарядів та відтінків. Можна обійтися класичним однотонним покриттям, можна додати золотистий дизайн, блискітки або інший декор.

Помаранчевий, жовтий, золотий

Всі ці кольори тісно пов’язані зі стихією Вогню та Сонцем. Тому чудово підійдуть для новорічної ночі. Відмінним рішенням буде як однотонний манікюр, так і комбінування всіх вогненних відтінків.

Зелений

Зелений колір ніколи не виходить із моди. У тренді він буде і на Новий рік, бо стихія Вогню "дружить" зі стихією Дерева, а Кінь любить природу. Хорошим варіантом покриття будуть смарагдовий, трав’яний або оливковий відтінки зеленого. Їх також можна комбінувати із золотистими або жовтими кольорами.

Фіолетовий та бузковий

Глибокий фіолетовий або ніжний бузковий манікюр також будуть актуальними для новорічної ночі. Ці відтінки також вважаються сприятливими для 2026 року. Так що, якщо любите ці кольори, — не помилитеся. Покриття можна зробити як класичним однотонним, так і яскравішим і з декором.

