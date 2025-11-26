Червоний, золотий і навіть фіолетовий: який манікюр зробити на Новий рік 2026, щоб бути в тренді
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Символом нового 2026 року стане Червоний Вогняний Кінь
До нового 2026 року залишилося не так багато часу, і дівчата вже поспішають записатися на манікюр, щоб у свято виглядати бездоганно. Символом нового року за китайським календарем стане Червоний Вогняний Кінь. Тож при виборі вбрання та манікюру для зустрічі Нового року варто віддати перевагу яскравим, насиченим і "полум’яним" відтінкам.
"Телеграф" розповідає, який манікюр зробити на Новий рік, щоб Червоний Вогняний Кінь приносив вам удачу.
Манікюр на Новий рік 2026
- Червоний
Це перше, що спадає на думку, коли дізнаєшся, що це буде рік Червоного Вогняного Коня. Глибокий червоний колір точно підкреслить вашу елегантність та стиль. До того ж він відмінно підходить до різних нарядів та відтінків. Можна обійтися класичним однотонним покриттям, можна додати золотистий дизайн, блискітки або інший декор.
- Помаранчевий, жовтий, золотий
Всі ці кольори тісно пов’язані зі стихією Вогню та Сонцем. Тому чудово підійдуть для новорічної ночі. Відмінним рішенням буде як однотонний манікюр, так і комбінування всіх вогненних відтінків.
- Зелений
Зелений колір ніколи не виходить із моди. У тренді він буде і на Новий рік, бо стихія Вогню "дружить" зі стихією Дерева, а Кінь любить природу. Хорошим варіантом покриття будуть смарагдовий, трав’яний або оливковий відтінки зеленого. Їх також можна комбінувати із золотистими або жовтими кольорами.
- Фіолетовий та бузковий
Глибокий фіолетовий або ніжний бузковий манікюр також будуть актуальними для новорічної ночі. Ці відтінки також вважаються сприятливими для 2026 року. Так що, якщо любите ці кольори, — не помилитеся. Покриття можна зробити як класичним однотонним, так і яскравішим і з декором.
Раніше "Телеграф" розповідав, що символізує рік Червоного Вогняного Коня 2026 року. Світ мчатиметься на скакуні, що горить.