Наче петрушка на воді: в Україні помітили незвичайну рослину, яку "вигнали" з Червоної книги
-
-
Ця рослина може завдавати шкоди водній екосистемі
Водяний горіх або Рогульник плаваючий — однорічна водна рослина, яка росте у водоймах, переважно зі стоячою водою. Також ця рослина називається чилім і походить вона переважно з південних районів Євразії та Африки.
Схожу на водяний горіх рослину вдалося сфотографувати на Кіровоградщині користувачеві Петру Кіфорцю. Знімок зеленої рослини на воді, що зовні нагадує петрушку, він опублікував у фейсбук-спільноті "Рослинний світ України".
У коментарях користувачі почали сперечатися, що це за рослина. Одні стверджують, що це саме Водяний горіх, а інші впевнені, що це Жовтець отруйний.
Що відомо про водяний горіх?
Водяний горіх — це однорічна трав’яниста водяна рослина. Вона родом із Євразії та Африки, але поширене також у Середземному морі, на Кавказі, Центральній та Східній Європі, на півночі Казахстану, південній частині Сибіру, на Далекому Сході, у Західній Азії.
В Україні ця рослина була занесена до Червоної книги, проте у 2024 році стало відомо, що водяний горіх звідти виключили. Справа в тому, що ця рослина може загрожувати водній екосистемі України.
Водяний горіх може перешкоджати розвитку фітопланктону, впливати на нерест риб, знижуючи їхню популяцію. А взимку ця рослина здатна провокувати дефіцит кисню у воді, що також шкодить екосистемі водойм.
