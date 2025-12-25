В Україні в кінці грудня зацвіла рідкісна рослина: як вона виглядає (фото)

Ця рослина більш відома під назвою різдвяна троянда

У розпал зими, коли природа зазвичай "на паузі", у Національному природному парку "Дністровський каньйон" сталося нетипове явище — зацвіла рідкісна вічнозелена рослина. У Європі її називають різдвяною трояндою. Це не перші квіти в Україні, як розцвіли у грудні в цьому році.

Йдеться про чемерника червонуватого (Helleborus purpurascens). Про це повідомили на сторінці парку в Фейсбук.

Чемерник — багаторічна вічнозелена рослина з родини жовтецевих, яку в Європі добре знають під назвою "різдвяна троянда". Причина проста назви проста — у Західній Європі цей вид здатен зацвітати навіть наприкінці грудня, коли більшість рослин перебуває у стані спокою.

Чемерник червонуватий. Фото: Фейсбук парку «Дністровський каньйон»

В Україні чемерник червонуватий росте у Карпатах, на Прикарпатті та в західній частині Лісостепу. Найчастіше його можна зустріти в темнохвойних і букових лісах. Через обмежене поширення рослину вважають рідкісною, а кожне її цвітіння в межах природоохоронних територій — помітною подією.

Українська назва рослини має не лише поетичне, а й застережливе походження: слово "чемер" у давньослов’янській традиції пов’язували з отруєнням, адже чемерник містить токсичні речовини.

